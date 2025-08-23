Aron Kiviharju, 19, häkellytti jäätävällä NHL-heitollaan – nyt hän lataa hurjan tavoitteen SM-liigaan

”Kerron sinulle yhden asian: teitte koko varaustilaisuuden suurimman ryöstön. Lupaan sen.”

Entisen SM-liigapelaajan Jani Kiviharjun poika Aron Kiviharju osoitti luonnettaan kesän 2024 NHL-varaustilaisuudessa, kun hän lausui huimapäiset sanat Minnesota Wildin seurapomolle, NHL-ikonille Bill Guerinille.

Pahasta loukkaantumisesta kärsinyt ja sen myötä varaustilaisuudessa vasta neljännelle kierrokselle pudonnut Kiviharju ilmoitti, että hänestä kuullaan vielä.

Kyseisellä ilmoitushetkellä Kiviharju teki vasta paluuta kiekkoympyröihin. Hän oli kokenut edellisenä syksynä karmaisevan takaiskun, kun hän loukkasi harjoituksissa pahasti jalkaansa.

Kiviharju oli juuri siirtynyt kohun saattelemana kasvattajaseurastaan TPS:stä pääkaupunkiseudulle ja HIFK:hon. Hän ehti pelata seitsemän runkosarjaottelua, kunnes hän joutui kuukausien mittaiselle sairaslomalle.

Nyt, kesällä 2025, 19-vuotias Kiviharju saattaa huokaista syvään Helsingin jäähallin uumenissa. Hän sai viime kaudella juuri sitä, mitä hän tulisesti tarvitsi.

Hän oli koko kauden ajan ehjänä, terveenä.

– Tuo oli aika elinehto, Kiviharju myöntää MTV Urheilulle.

– Käytännössä jokainen, joka antoi ohjeita siitä, että miten lähteä kauteen loukkaantumisen jälkeen... kaikki sanoivat, että älä mieti muuta ja yritä pysyä terveenä. Ja yritä saada mahdollisimman paljon pelejä alle. Jos tuota kulmaa katsoo, niin nappiin meni. En tainnut olla yhtään peliä sivussa muuta kuin alle 20-vuotiaiden MM-kisojen yhteydessä. Sain paljon pelejä alle ja pysyin koko ajan ehjänä, Kiviharju iloitsee.

Terveenä olo näkyi Kiviharjun otteissa. Hän aloitti vielä kauden rauhallisesti, mutta mitä pidemmälle sesonki eteni, sen paremmin hän pelasi.

Kiviharju oli kevätkaudella HIFK:n parhaita puolustajia.

– Moni, joka on pelannut pidempään, toitotti sitä, että vaikka alku tuntuu hyvältä, niin se ei välttämättä ole vielä sitä, mihin oikeasti pystyy. Yritin loukkaantumisen jälkeen rakentaa kurssia niin, että pyrin menemään koko ajan eteenpäin. Otin pieniä askelmia ja rakensin koko ajan kevättä kohden. Sitä kautta taas sai hyvän lähtökohdan tähän seuraavaan kauteen. Piti luottaa prosessiin, Kiviharju käy läpi.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kiviharju pelasi viime kaudella 52 runkosarja- ja neljä pudotuspeliottelua HIFK:n paidassa.Tomi Natri /All Over Press

Uusi aika

Vaikka Kiviharjun peli meni eteenpäin, sitä samaa ei täysin pystynyt sanomaan HIFK:n koko joukkueesta. IFK takoi vielä syyskaudella kovaa jälkeä Iiro Pakarisen, Jori Lehterän ja Kristian Vesalaisen superketjun johdolla. Tahti kuitenkin hiipui kauden edetessä ja keväällä seinä tuli nopeasti vastaan.

SM-liigan sensaatiojoukkue SaiPa teki HIFK:lle tylyn tempun puolivälierissä, kun se eteni jatkoon suoraan voitoin 4–0.

– Nyt lähtee kolmas vuosi seurassa käyntiin. Kaksi puolivälierätappiota – se ei tyydytä missään nimessä. Ei henkilökohtaisella, ei joukkue- tai organisaatiotasolla. Tavoitteet ovat jossain aivan muualla, varsinkin kun miettii, että mihin meidän resurssimme riittävät, millainen materiaali ja millainen yleisön tuki meillä on. Rahkeita on paljon suurempaan. Edelliset kaksi vuotta ovat olleet tulosten suhteen pettymyksiä, Kiviharju myöntää suoraan.

HIFK teki ison muutoksen keväällä, kun se ja miesten edustusmiehistön päävalmentajana toiminut Ville Peltonen lähtivät eri teille.

IFK:n uudeksi päävalmentajaksi saapui Olli Jokinen, joka on pistänyt ryminäksi joukkueen arjessa.

HIFK:n harjoituksissa mennään, eikä meinata. Tempo ja intensiivisyys ovat aivan tapissa.

– On ollut kyllä hyvä meininki, Kiviharju hymyilee, jatkaen perään:

– Arjessa mennään kovaa ja se on näyttäytynyt positiivisena ainakin noissa harjoituspeleissä tähän mennessä. Vaikka olemme menneet kapasiteetin suhteen vielä vähän vajaalla, niin kaikki on mennyt siihen nähden varsin hyvin. Voi sanoa, että se on yllättänyt positiivisesti, että miten hyvin olemme pystyneet pelaamaan.

HIFK:n uusi päävalmentaja Jokinen ilmoitti heti kauden ensimmäisessä puheessaan sen, miten hän ja muu valmennus aikoo käydä seikkaperäisesti läpi harjoittelun sisällön ja sen merkityksen. Eli miksi mitäkin tehdään.

Kaikessa on päämäärä takana.

– Palaute on ollut suoraa, rehellistä ja kehittävää koko ajan. Tavoitteena on viedä yksilöitä eteenpäin muun muassa palautteen annon kautta. Jos vaikka itse saan jotain palautetta, niin se ei ole pelkästään minulle, vaan muutkin voivat oppia siitä. Se, mitä olemme pelitavallisesti tehneet, ei ole ollut mitään rakettitiedettä, vaan olemme olleet yksinkertaisten asioiden äärellä. Nyt on oikeastaan huomannut sen, että ei tämä tosissaan ole mitään rakettitiedettä, vaan samanlaisten lainalaisuuksien äärellä tässä ollaan vuodesta, pelistä ja päivästä toiseen. Tuohon nähden tässä on ollut hyvä pöhinä päällä. Hänen sisääntulonsa on ollut kyllä vakuuttava, Kiviharju kehaisee Jokista.

Juttu jatkuu kuvan alla.

HIFK:ta vietiin kevään puolivälieräsarjassa SaiPaa vastaan.Mikko Lieri / All Over Press

Räväkkä tavoite

Kiviharju muistetaan nyt ja jatkossa hänen suorastaan ikonisesta NHL-letkautuksestaan.

Kiviharju on tosissaan. Hän ei arastele puhuessaan tulevasta.

– Tavoite on taas kerran pysyä terveenä ja ottaa HIFK:ssa askeleita eteenpäin. Nyt ei missään nimessä kiirehditä, mutta samaan aikaan tarkoitus on se, että pystyisin ottamaan jo heti alkukaudesta meidän pakistostamme ykkös- tai kakkosparin roolin ja olla joukkueen liidaavia (johtavia) puolustajia. Niin kopissa kuin kentällä. Lähden hakemaan isoa roolia ja pyrin auttamaan joukkuetta vahvuuksieni kautta. Ensin tuo ja sitten se, että pystyisin olemaan Liigan paras (pakki). Se ei välttämättä tapahdu heti alkukaudesta, mutta tavoittelen sitä, että olisin siellä sarjan parhaiden pakkien joukossa, Kiviharju täräyttää päättäväisesti.

Kiviharju on aistinut, että Jokisen HIFK:ssa pätee vahva ansaintalogiikka. Kiviharju on pyörinyt kesän harjoitusotteluissa HIFK:n toisen ylivoimaketjun takana, eikä mahdotonta ole sekään, että jossain vaiheessa hän saattaa nousta ykkösylivoiman puolelle. Eli taiturimaisen Lehterän, maaliahneen Pakarisen ja muiden tähtien rinnalle.

– Ansaintalogiikka pitää olla. Jos pelaa hyvin, annetaan lisää. Jos on kymmenen peliä pelattu, eikä oikein ole lähtenyt, niin sitten haetaan vähän alemmista ketjuista vauhtia tai käydään katsomossa. Mikä se ratkaisu sitten onkaan. Noin sen kuuluu mennä, Kiviharju sanoo aiheeseen liittyen.

Joukkueena HIFK:hon kohdistuu nyt valtavia epäilyksiä. Paperilla sen miehistö heikkeni viime kauteen nähden ja seuralta on odotettu jatkuvalla syötöllä uusia hankintoja.

– Ihmiset saavat puhua, mitä he puhuvat. Jokaisella on tietty oikeus sanoa oma mielipiteensä. Mulle on ihan sama, että mitä paperilla näyttää. Tuo koppi tuolla luottaa siihen, että mikä materiaali meillä on käytössä, mikä pelaajien ja koutsien välinen yhteys on ja siihen, että saamme yhdessä huippusuorituksen irti. Ja jos tuolla materiaalilla pystymme tuohon, se tietää myös huipputulosta, Kiviharju näkee.

Uusi SM-liigakausi käynnistyy 9. syyskuuta. HIFK kohtaa avauskierroksella vieraissa Jukurit.