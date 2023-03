Tekeekö Kärpät rajun tempun jo tässä vaiheessa? SM-liigan puolivälierissä on todellinen herkkupala tarjolla

Ensimmäisellä kierroksella vastakkain ovat Kärpät ja KooKoo sekä Ässät ja TPS.

Kärpät tipahti seitsemänneksi, kun se hävisi runkosarjan loppuhetkillä otteluita toisensa perään. Turvautuuko Kärpät jopa KooKoo-sarjassa rajuun pelilliseen liikkeeseen?

Entä lähteekö TPS edes ennakkosuosikkina Ässät-sarjaan?

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ja MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen perkaavat pudotuspelisarjojen lähtöasetelmia väitteiden kautta.

Kärppiä uhkaa katastrofi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. KooKoo voi edetä hyvinkin jatkoon.

Sihvonen: Kärpät tarvitsee avausmaalin, eikä se voi jäädä missään tapauksessa alakynteen. Toki, voi olla, että he tekevät avausmaalin, saavat siitä uskoa päälle ja hoitavat homman kotiin. Se, mikä on vielä katsomaton kortti, on se, että (Lauri) Marjamäki vetää liimaträpin päälle ja tekee noista otteluista maalin pelejä. Joka tapauksessa voi sanoa, että asetelma on herkullinen. Hyvässä henkisessä tilassa oleva KooKoo saapuu haastajaksi Raksilaan. Ja voi olla, että he rallattelevat jatkoon. Nyt Kärppien kohdalla mitataan toden teolla valmennusta ja pelaajistoa. Kysymys kuuluu, onko Oulussa ajauduttu jo liian syvälle henkisellä puolella? Ehkä oli oikeudenmukaista, että he joutuivat hakemaan vauhtia pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta. He olisivat päässeet kuin koira veräjästä, jos he odottelisivat nyt Lukkoa. Ehkä pohja on nähty. Ehkä kokenut päävalmentaja Marjamäki vetää sen johtopäätöksen, että omiin ei voi päästää maaleja, ja se voi meinata jopa KooKoota vastaan sitä, että Kärpät viljelee träppiä. Ihmettelisin jopa, jos Kärpät lähtisi pelaamaan avointa peliä.

Savonen: Tämän kauden Oulun Kärpät on kieltämättä hämmentävä tarina. Selvää on se, että syvemmälle Kärpät ei voi enää upota. Nyt on pakko ottaa niskasta, hiuksista ja päänahasta kiinni ja Kärppien on löydettävä peliinsä niitä samoja elementtejä, mitä sillä on ollut niillä hetkillä, kun laiva ei ole keikkunut. Mutta että käykö näin, se on ihan oma kysymyksensä. KooKoo lähtee raikkaana sarjaan, eikä se pelaa mitenkään vajavaista tai heikkoa lätkää. KooKoon maalivahtipeli on pieni kysymysmerkki, mutta jos Olli Salon joukot pääsevät yhtään horjuttamaan Kärppiä, kuka tietää, onko yllätyksen aika.

Jos Kärppiä uhkaa katastrofi, niin TPS:ää uhkaa rajumman luokan pudotus.

Sihvonen: Minun papereissani Ässät lähtee tuohon sarjaan ennakkosuosikkina. On helpompi hakea tasaisuutta ja varmuutta kuin taikoa TPS:n tapauksessa kahta puuttuvaa kania hatusta, eli hyökkäystä ja sitä, että sairastuvan saisi riittävän tyhjäksi. Ässät saa vielä lisäbuustia kotiedusta. Heiltä puuttuu loistokkuutta, mutta raajarikko TPS on heille tähän kohtaan paras mahdollinen vastustaja. Jos TPS on romahtanut, niin samaan aikaan Ässät on ottanut sopivia ja tukevia askelmia ylöspäin niin, ettei nälkä ole kadonnut yhtään minnekään. Voi olla, että tuosta tulee maalivahtien sarja (Lassi Lehtinen, TPS vastaan Niklas Rubin, Ässät). Selvää on se, että ensimmäisen kierroksen jälkeen molemmat ovat pelkästään kiusaajan roolissa. Molempien seurojen yläkatto on jo nyt aivan lähellä. Vaikea nähdä, että sieltä tulisi enää mitään sen suurempia yllätyksiä tämän jälkeen.

Savonen: TPS osaa kyllä puolustaa, mutta kaiken muun kanssa on edelleen aika paljon tekemistä. Toki, kyllähän pudotusta saattoi odottaa Juuso Pärssisen ja Markus Nurmen lähdön jälkeen, mutta että näin paha romahdus? TPS:n hyökkäyspään hankinnat eivät onnistuneet käytännössä lainkaan. Sen myötä ratkaisijoista on ollut huutava pula. Ja on yhä. TPS tarvitsee ykkösmaalivahdiltaan Lassi Lehtiseltä urotekoja. Muuten kausi voi päättyä jo ensi viikolla.

Hetkinen, onko niin, että syksyllä kyntänyt HIFK on yhtäkkiä ennakkosuosikki runkosarjaa pitkään johtanutta Lukkoa vastaan?

Savonen: Se on juuri näin. Iso juttu HIFK:ssa on se, minkälaisen matkan he ovat kulkeneet jo tähän mennessä. HIFK selvisi syksyn karmeista ongelmista, sai pelinsä kuntoon ja tulosta on alkanut tulla. Roope Taponen on ollut HIFK:lle yhtä tärkeä pelaaja kuin Michael Joly oli HPK:lle. Miksi HIFK:ta voi pitää ennakkosuosikkina Lukko-sarjassa? Sen lisäksi, että HIFK on pelannut jo pidemmän aikaa parempaa kiekkoa kuin Lukko, HIFK:lla ei ole käytännössä mitään hävittävää. Jokainen muistaa sen, miten syvällä punapedot uivat, ja jo kuuden joukkoon pääsy on osoitus siitä, että asioita on saatu korjattua. Lukko johti pitkään sarjaa, mutta nyt se on jäänyt auttamatta paikoilleen ja mennyt jopa taaksepäin.

Sihvonen: Marko Virtasella ei näytä olevan kunnon käsitystä siitä, että miten peliä olisi pitänyt edistää. He rallattelivat alkukaudesta voittoihin hyvällä maalivahtipelillä ja vahvalla puolustamisella. Hyökkäyspelin rakenteet jäivät vajaiksi, eikä niitä ole viety loppuun asti. He pelaavat näennäisesti hyvin. Lukon akilleenkantapää on se, että he saivat alussa niin paljon voittoja ilman, että valmentajilla oli huolta pelistä. Suorahyökkäyspelaaminen on siniviivaan asti ihan potentiaalista, mutta ei enää sen jälkeen. Heidän pitkät hyökkäyksensä saadaan nyt aika nopeasti poikki. Sen lisäksi HIFK puolustaa niitä jämäkästi. Vahvat merkit viittaavat siihen, että HIFK:lla on etu puolellaan. Toki, HIFK kantoi pitkään traumoja ja pelkotiloja sisällään, mikä voi näkyä silloin, jos homma ei lähdekään toimimaan. Silloin ollaan kolikon heitossa, että kumpaan suuntaan homma kääntyy. Voihan se olla, että tuosta tulee nokittelusarja ja mennään seitsemänteen peliin asti. Katseet kääntyvät vahvasti maalivahteihin, kumpi heistä on lopulta parempi. Lukko on ollut viime aikojen tapahtumien myötä hämmentyneessä tilassa. HIFK:lla kysymys kuuluu siihen, että kuinka herkässä naamio on, jos se riisutaan vielä kerran?

Nyt kova väite pöytään: Pelicansin ja KalPan mittelö on puolivälierien herkullisin sarja.

Savonen: Jo tässä vaiheessa voi nostaa hattua molempien seurojen suuntaan. Mitä tarinoita! Ja ennen kaikkea: odottakaapa vain tällä viikolla alkavia pelejä. Ruokalappu kaulaan ja ei muuta kuin nauttimaan siitä, miten hyvää lätkää SM-liigassa osataankaan pelata. KalPa on löytänyt savolaisen juonikkuuden rinnalle tarvittavaa pöyhkeyttä, minkä myötä ei olisi lainkaan yllätys, mikäli se antaisi hyvän haasteen vielä välierissä jommallekummalle tamperelaisseuralle. Ensin vain pitää päihittää Pelicans, joka ei ole sekään mikään helppo vastustaja. Pelicansissa huomio keskittyy siihen, että pystyykö Tommi Niemelä vetämään vielä yhden kanin hatusta. Löytääkö Pelicans uuden vaihteen ja löytääkö se riittävää tasaisuutta viiden, kuuden tai seitsemän ottelun sarjaan? Se on varmaa, että mahtavia näytöksiä on luvassa. Ne myyvät ihan itseään Lahdessa ja Kuopiossa. Siinä on mukava rakentaa kevään hurmosta.