HIFK-tähti on onnistunut loistavasti kirkkaissa valoissa – tekeekö hän nyt kovan menestystempun?

– Kukaan ei asettanut mitään pistetavoitteita, mutta kyllä tuohon tulospuoleen voi olla tyytyväinen. Mielessä on ollut koko ajan se, että yrittää vain pelata mahdollisimman hyvin ja palkinto tulee työn kautta. On se sitten tehopisteiden tai voittojen muodossa. Nyt pitää vain jatkaa tuloksen tekoa kevään peleissä, Koivistoinen miettii MTV Urheilulle.

– Aika rauhassa on saanut olla. Tuntuu jopa siltä, että täällä on ollut vähemmän ylimääräistä hässäkkää. Täällä ihan se koko Helsinki ei ole koko ajan siinä iholla, hyökkääjä pohtii.

Enemmän haasteita kuin aiemmin

– Tämä on ollut aika haasteiden täyteinen vuosi – ihan jokaiselle joukkueelle. Ehkä moni on ajatellut niin, että kun yleisö palasi halliin, että korona olisi jo jäänyt taka-alalle. En tiedä, että ovatko muut samaa mieltä, mutta nyt korona on vaikuttanut jopa enemmän mitä aiemmin. Tuntuu, että tosi moni on käynyt sen läpi. Haasteita on riittänyt, Koivistoinen miettii.