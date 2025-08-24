Tätä piinapenkkiä pelätään – toimittaja iskettiin SM-liigan tuomarikokeeseen: "Ylivoimaisesti stressaavin"

Jääkiekon SM-liigan tuomarit leireilevät kuluvana viikonloppuna Vierumäellä. Kaksipäiväisen tapahtuman pahin painekattila on sääntökoe, joka on pakko läpäistä. MTV Urheilun toimittaja teki Liiga-tuomareille tarkoitetun kokeen. Voit katsoa tässä jutussa olevalta videolta, kuinka “taviksen” kävi.

Liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn kuvaili lauantaina järjestettyä sääntökoetta koko viikonlopun “ylivoimaisesti stressaavimmaksi tilanteeksi”.

40 kysymystä sisältävä testi on armoton: 32 vastausta on saatava oikein tai homma menee uusintaan. Kaukaloon ole asiaa, ennen kuin hyväksytty tulos irtoaa.

Kokeessa ei toden totta leikitä. Keskivaikeat, esimerkiksi perinteisiä paitsio- tai jäähytilanteita koskevat kysymykset loistivat poissaolollaan.

Koe koostuu lähinnä hyvin harvinaisista skenaarioista, joista tavan katsoja ei ole välttämättä kuullutkaan. Testin tehnyt MTV:n toimittaja on nähnyt elämänsä aikana varmasti satoja, ellei tuhansia jääkiekko-otteluita, mutta sääntökokeessa oli siitä huolimatta lukuisia tilannekuvauksia, joita ei ole sattunut silmille koskaan.

MTV Urheilun Jere Hultin suoritti Liiga-tuomarien sääntökokeen. Mitenhän siinä kävi? Katso pääkuvan videolta, minkälaisia äärettömän vaikeita kysymyksiä oikeudenjakajilta kysytään.

Liigan tuomaririnki suorittaa viikonlopun aikana myös fyysiset testit. Lisäksi leiritykseen kuuluu muun muassa keskustelutilaisuus sääntöuudistuksista.

SM-liiga alkaa 9. syyskuuta.