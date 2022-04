Petteri Sihvonen hämmästelee Ilveksen isoa päätöstä – "Uskaltavatko he lähteä hänen kanssaan ensi kauteen?"

Ilveksen unelma finaalipaikasta mureni, kun TPS oli parempi kuudennessa välieräottelussa lukemin 2–1. TPS vei välierät nimiinsä otteluvoitoin 4–2.

Minkä näit ratkaisuelementiksi, miksi sarja meni TPS:lle, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kaikki on suhteessa vastustajaan. TPS on nojannut koko kauden ajan vahvaan puolustuspelipakettiinsa. Ilves rallatteli ensimmäiset 10 peliä, sitten peliin tuli rytmitystä, mutta oma pää vuoti rajusti. Sitten he löivät pöytään kolmannen pelikirjan, hatusta, ihan yllättäen, Kärpät-sarjan keskellä. Sitten tuli vielä neljäs pelikirja TPS-välieräsarjan sisällä. Totaalinen sekaannus. Siihen se ratkesi, Sihvonen analysoi.

Sihvonen ei ole lainkaan vakuuttunut siitä, että Ilves olisi voinut edetä finaaleihin Jouko Myrrän johdolla.

– Parhaissa, isoissa seuroissa pitäisi olla parhaat valmentajat. Ilves menee vasta-aloittaneella, vähäisellä kokemuksella operoivalla valmentajalla, joka lähti tähänkin kauteen epämääräisellä pelikirjalla, millä ei voinut mitenkään pärjätä pudotuspeleissä. Sama virsi Kärpissä. Lauri Mikkola, kokematon. Sama HIFK:ssa, tähän sarjaan kokematon Ville Peltonen. Myrrä kuuluu tähän joukkoon. Pitää muistaa, että hän tuli tuohon paikalle fysiikka- ja taitovalmentajan pestistä. Ilveksen välierätappio menee urheilujohtajan Timo Koskelan ja Myrrän piikkiin, Sihvonen linjaa.

– Finaaleissa on sentään Jussi Tapola (Tapparan päävalmentaja) ja Jussi Ahokas (TPS:n päävalmentaja). Paljon kuvastaa se, miten Lauri Marjamäki (Kärppien nykyinen päävalmentaja) meinasi tulla ihan sivusta ja tiputtaa Ilveksen, vaikka hän ehti laittaa peliä kuntoon vain 10 ottelun ajan. Myrrä on kuitenkin saanut hieroa tuossa sen 100 ottelun ajan, Sihvonen jatkaa perustelujaan.

Sihvonen heittää pöytään kovan kysymyksen.

– Uskaltavatko he, Ilves, lähteä Jouko Myrrällä ensi kauteen? Varsinkin kun buumi on kova. Parhaimmissa seuroissa pitää olla parhaat kynnelle kykenevät valmentajat. Ilves ei ole sillä tiellä, Sihvonen väittää.

Juttu jatkuu videon alla.

2:48 Näin Jouko Myrrä kommentoi Ilveksen välierätappiota TPS:lle.

Herkkupala

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

SM-liigan finaaleissa kohtaavat Tappara ja TPS. Sarja käynnistyy keskiviikkona.

Sihvonen hieroo jo nyt käsiä yhteen, kun hän pohtii tulevaa.

– Tuntuu siltä, että tuon sarjan yllä on mysteeriverho. Tappara on päässyt finaaleihin pelaamalla vain 75-prosenttisesti, jos puhutaan maksimista. TPS on laittanut kaiken likoon. Voi olla, että tuon myötä TPS on kasvanut henkisesti Tapparan edelle. Sarjan kannalta on hienoa, että TPS saa nyt pari huilipäivää.

Tappara on pelannut tähän mennessä kaksi viiden ottelun sarjaa. TPS tahkosi HIFK:n kanssa täydet seitsemän peliä. Ilvestä vastaan se myllersi kuusi ottelua.

– Pidän Tapparaa ennakkosuosikkina, koska heillä on yhtä vahva puolustuspaketti kuin mitä TPS:llä on, mutta he hyökkäävät vähän organisoidummin. Tapparalla on parempi yli- ja alivoima. TPS:llä on pikkuisen parempi maalivahti. Iso juttu on se, että kuinka nopeasti Tappara saa kunnon pudotuspelivaihteen päällensä? Sihvonen pohtii.

Tapparan ylle on tullut oma dieselväite ja tuntuma. Se on kuin kone, joka lähtee hiljalleen hyrräämään.

– Odotan erittäin hienoa sarjaa. Olen tyytyväinen, että kaksi isoa seuraa pelaa finaaleissa, eikä siellä ole mitään Kärppien tai HIFK:n puolivillaisuutta mukana. Tapparassa ja TPS:ssä on tehty pitkäjänteistä työtä ja heillä on tekijämiehet päävalmentajien paikoilla. Näin sen pitikin mennä.

– Peli on oikeudenmukainen. Oikeat joukkueet, taustamittareilla arvioituna, ovat finaaleissa, Sihvonen näkee.