Petteri Sihvoselta jäätävän kova väite Tapparasta – yksi mies takaa Pelicansille jättiyllätyksen sauman

Näitä kysymyksiä puivat MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ja MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen väitteiden kautta.

On aika unohtaa menneet. Tampereen Tappara ei ole enää lähelläkään sitä, mitä se oli vielä 2000-luvun alkuvaiheilla. On turha puhua mistään passiivisvetäytyvästä kahvaporkkanapöksylaumasta.

Sihvonen: Tappara on ollut etulinjassa kehittämässä omaa versiotaan Meidän pelistä. Vanha Tappara teki enemmän pelisuunnitelmia ja päätti jo ennalta, että miten pelataan. Uusinta (Jussi) Tapolaa on se, että Tappara pelaa, mitä peli pyytää – pelitilanne toisensa jälkeen. Toki, kun he suojelevat johtoa, niin sieltä tulee välillä träp-valintoja enemmän kuin mitä siihen mennessä on tullut. Olisi totaalista asiantuntemattomuutta, jos kritisoisi Tapparaa passiiviseksi. Tappara on jopa tietyissä määrin Jukka Jalosen Leijonia edellä. Se toki johtuu siitä, että Tappara on voinut hioa peliään jo vuosien ajan. On perusteltua sanoa, että Tappara pelaa taktisesti maailman parasta jääkiekkoa.

Savonen: Tapparan 2000-luvun alun identiteetti rakentui vahvan puolustuspelaamisen päälle. Nykypäivän Tappara tekee siitäkin taidetta. Tappara söi HIFK:n eläviltä viisikkotason prässillään, puhumattakaan siitä, miten terävä sen ensimmäinen isku on puolustusalueelle mentäessä. Kun nuo elementit tunnistaa kirvesrintojen pelistä, alkaa hahmottua se, miksi vanhat ja juurtuneet oletusarvot on syytä heittää romukoppaan. Kaiken tämän päälle yhdistetään vielä huikea yksilötason osaaminen ja jatkuvasti ilmoilla oleva maaliuhka. Tappara on ihan syystä finaaleiden ylivoimainen ennakkosuosikki.

VIDEO: Tapparan Veli-Matti Savinainen tietää, miten Pelicans kaatuu finaaleissa: "Normaali päivä officella"

Ben Blood ei nouse tulevassa sarjassa esille. Tappara ei huoju psyykkisten horjutusten alla.

Sihvonen: Sanoisin, että periaatteessa noin. Tappara ei tule merkittävästi tai yhtä typerästi horjumaan kuin mitä Ilves teki välierissä. Siellä saattaa tulla yksittäisiä tilanteita, joissa on pientä kärhämää, mutta Tappara on sen yläpuolella jo seuraavassa vaihdossa tai viimeistään seuraavassa pelissä. Tappara ei voi toki olla vastaamatta, jos siellä tulee jotain maalivahdin päälle ajoja sun muita. Ben Blood on taitava provosoinnissaan, mutta Tappara ei anna hänen häiritä heidän ison tavoitteensa metsästystä. He kuittaavat olankohautuksilla Bloodin yritykset.

Savonen: Ensinnäkin oli äärimmäisen ikävää lukea, mitä Bloodin perhe oli kokenut Ilves-välieräsarjassa (linkki Ilta-Sanomien juttuun). Jääkiekko on tunnepeli, mutta verbaalinen päälle hyökkääminen ja uhkaava käytös perheenjäseniä kohtaan on jotain, mitä ei voi hyväksyä. Kaikista hämmentävintä on ollut se, että Ilves ei ole reagoinut asiaan millään tavalla. Toiseksi: mainittu väite pitää ihan paikkansa. Toisin kuin Ilves, Tappara on luotu tiukkoihin paikkoihin, eikä se välitä provosoinnista. Tappara on äijäjoukkue, joka pystyy vastaamaan uhitteluun. Tilanne on muutenkin hyvin erilainen verrattuna Ilves-sarjaan. Blood saattoi silloin vielä tepastella menemään hyvin hajanaista Ilvestä vastaan, mutta nyt hän ja Pelicans joutuvat niin koville, ettei Bloodkaan voi ottaa yhtään ylimääräisiä riskejä.

VIDEO: Tapparan Jussi Tapola aktiivinen SM-liigan filmaamiskeskustelussa – "Se ei ole mediapeliä"

On aika lyödä klisee pöytään: finaaleissa ylivoima vastaan ylivoima -peli nousee arvoon arvaamattomaan.

Sihvonen: Ylivoimapeli voi ratkaista sarjan siinä tapauksessa, jos Tapparan helvetinkone jauhaa siihen malliin, että Pelicans joutuu ottamaan liikaa jäähyjä. Jos jäähytasapaino pysyy, niin väitän, että silloin mennään ihan nollasummapeliä. Ihan maali maalilta, koska Pelicansin Lukas Jasekin ja Teemu Erosen ylivoima on niin vahva. Jätän pienen varauksen tuohon, jos Pelicans ei pysty puolustamaan jäähyittä. Väitän kuitenkin, että ratkaisu nähdään tasakentällisin pelatessa.

Savonen: Tapparan ykkösylivoima alkoi olla HIFK-sarjassa jo 50 prosentin tasolla. Eli niin, että käytännössä joka toisella yrittämällä heilahti. Pelicans ei voi kuluttaa jäähypenkkiä tai muuten sarja menee ohi. Toki, tilanne on samanlainen myös toiseen suuntaan. Pelicansilla on paljon vahvaa ylivoimaosaamista. Lukas Jasek, Iikka Kangasniemi, Teemu Eronen ja Joni Ikonen pystyvät pitämään lahtelaisia pystyssä. Eli kyllä. Tässä sarjassa kuullaan paljon kiekkojargonia, mutta syystä. Koska nyt erikoistilanteiden merkitys nousee hamaan tappiin asti.

Patrik Bartosakin jumalmoodi tarjoaa Pelicansille toivon kipinää. Tappara saa vastaansa nyt jotain, mitä se ei ole kohdannut vielä tämän kevään aikana.

Sihvonen: Tämä on briljantti väite, johon laitan vielä lihaa luiden ympärille. Jos Bartosakin jumalmoodi säilyy hyvin organisoidusti puolustavan porukan takana, joka blokkailee laukauksia uhrautuvaisesti, tuo saattaa käydä Tapparan psyykeen päälle. Ei hirveästi, mutta hiukan. Fakta on se, että nyt Tapparalle ei tipu niin sanotusti ylimääräisiä maaleja. Vastustajien maalivahtipeli ei ollut KooKoo- tai HIFK-sarjoissa sillä tasolla, missä se on nyt. Tuo taas pitää Pelicansin tuloksessa kiinni, ja tuon myötä edessä voi olla hyvinkin tiukkoja maalin pelejä, vaikka Tappara saattaa hallita isoa kuvaa. Pelicans on valmistautunut olemaan alakynnessä, mistä se yrittää selvitä vahvan puolustamisen, kiekkokontrollin ja hyvän maalivahtipelin kannassa pinnalle. Bartosak muuttaa nyt asetelmaa Tapparan aiempiin sarjoihin nähden.

Savonen: Tämä on se polku, minkä takia Pelicans voi tehdä vielä yhden jättimäisen yllätyksen. Patrik Bartosak on Pelicansin tärkein yksittäinen pelaaja. Hänen itseluottamuksensa heijastuu nyt koko joukkueeseen. Bartosak ei tiputtele kiekkoja eteensä ja samaan aikaan Pelicans puolustaa ykkössektoria äärimmäisen kurinalaisesti ja jämäkästi. Bartosak pitää vähintään huolen siitä, että Pelicans on mukana joka ikisessä finaaliottelussa.

VIDEO: Patrik Bartosak kertoo, miksi hän tuulettaa torjuntojen jälkeen

Summaus: Tommi Niemelän ”parannetaan koko ajan” -teema on tuottanut tulosta, mutta nyt seinä tulee vastaan.

Sihvonen: Seinä tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että Tappara on käytännössä koko ajan maalin edellä. Se on pelillisesti parempi ja lopulta tulos on seurausta siitä. Ei Pelicansilla ole sinänsä enää niin paljoa parannettavaa. Enemmän on muutettavaa, mistä Tommi Niemelä on itsekin puhunut. Pelicansin on vaikea enää tukeutua siihen, että pitäisi parantaa ja parantaa. Seinän nimi on Tapparan pelaamisen rakenne. Sitä vastaan pitäisi pystyä tekemään ihmeitä. Toki voidaan miettiä, että Lahdessa on kova hurmos päällä, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa Tapparaan, mutta täytyy muistaa, että he kävivät jo CHL:ssä pelaamassa erinäköisissä hurmosluolissa, eivätkä he horjuneet. Tapparalle isompi haaste on se, että se on niin valtava ennakkosuosikki tässä sarjassa. Tuo mainittu seinä tulee erityisesti vastaan Nokia Arenalla.

Savonen: Pelicans on tämän kauden tarina numero yksi. Joukkue, jolta kukaan ei odottanut yhtään mitään – ainakaan Lahden ulkopuolella. Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä on näyttänyt julkisuuteen suosikkivävypojalta, joka hymyilee ja puhelee järkeviä. Pitää muistaa, että koko tämä teema, eli jatkuva parantaminen, on äärettömän koetteleva tie. Pelicans on saanut onnistumisista happea ja nyt ollaan tässä. Finaalisarjassa ongelma on se, että vaikka Pelicans yrittäisi parantaa peli peliltä, ei se riitä, koska vastassa on huippuunsa viritetty kone, joka jyllää viiden laatuketjun voimin. On selvää, että urheiluromantikot läpi Suomen maan toivovat, että Pelicans saisi tarinalleen ikimuistoisen päätöksen. Raaka realiteetti on kuitenkin se, ettei kukaan voita Tapparaa neljästi tämän kevään aikana. Ei ole sattumaa, että kirvesrinnat ovat painelleet kovalla prosentilla finaaleihin 2010- ja 2020-luvulla. Arjen vaatimustaso on äärimmäisen korkealla ja seuraan hankintaan sellaisia pelaajia, jotka pystyvät vastaamaan huutoon. Se on jylhä näky, kun viiden miljoonan joukkueesta saadaan kova panos irti.