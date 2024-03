Petteri Sihvoselta kovaa luottoa HIFK:lle – jysähtääkö puolivälierissä jättiyllätys? "Joku roti pitää olla"

Liigan puolivälieräparit näyttävät tältä:

Tappara–TPS

Ilves–KalPa

Pelicans–HIFK

Kärpät–Jukurit

TPS ja KalPa selvittivät tiensä jatkoon ensimmäisen pudotuspelikierroksen kautta. KalPa kaatoi omassa sarjassaan Sportin suoraan voitoin 2–0, kun taas TPS kävi kolmen taiston mittaisen mittelön Lukkoa vastaan. Heidän välilleen paremmuus saatiin maanantaina, kun TPS haki Raumalta 3–5-vierasvoiton mukaansa.

TPS kohtaa puolivälierissä runkosarjan voittaneen Tapparan. 60 pelin jälkeen toisena ollut Ilves kohtaa runkosarjan seiskan KalPan.

Omaa mielenkiintoa riittää jo aiemmin varmistuneissa puolivälieräsarjoissa, joissa runkosarjan kolmonen Pelicans kohtaa runkosarjan kutosen HIFK:n. Kärpät ja Jukurit ratkoivat keskinäiset sijoituksensa runkosarjan päättäneellä kierroksella. Kärpät oli tuolloin vahvempi Mikkelissä, minkä myötä se sai kotiedun puolivälieriin.

Mitä tulevalta voi odottaa? MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ja MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen pureutuvat SM-liigan puolivälieriin väitteiden kautta.

Olli Jokinen virittää hurmoksen Mikkeliin: Jukurit pimentää Kärppien tähdet ja tekee itsestään aidon uhan myös loppukevättä ajatellen.

Sihvonen: Lähden siitä, että Kärpät ei ole sarjan suosikki sen enempää kuin Jukuritkaan. Haiskahtaa pitkältä sarjalta. Toinen vie 4–3 tai 4–2, luultavammin 4–3 eli Raksilassa nähdään ratkaiseva seitsemäs peli. Jukureiden haaste on jaksaa pelata koko sarja sen omaa luistelupeliä. Kärppien haaste on pystyä pitämään varansa Jukureiden kääntöpeliä vastaan. Pitkää sarjaa ennakoi sekin, että erikoistilannepelaamisessa puntit näyttäisivät olevan melko tasan.

Savonen: Jukurit oli runkosarjan viimeisessä pelissä Kärppiä edellä. Jukureiden kannalta ongelma on se, että Ville Mäntymaan luotsaama Kärpät on pystynyt ”adaptoitumaan” vastustajien tyyliin aiempien back-to-back-kamppailujen yhteydessä. Kärpät on oppinut pelaamaan sitä, mitä peli pyytää. Sarjan kriittisin kysymys liittyy siihen, saako Jukurit vastustaja-Kärppien tehoduon Teemu Turusen ja Ville Koivusen kuriin. Samaan aikaan erityisesti Niko Huuhtasen pitäisi astua esiin Jukureiden puolelta. Samoin Konsta Heleniuksen. Jos Jukureiden ykköshepat pääsevät ytimeen, silloin Mikkeliin syntyy hurmos ja siinä tapauksessa Jukurit on aito uhka Ilvekselle tai kelle tahansa muulle ryhmälle. Upea sarja on tiedossa: katsojille tarjotaan raikasta ja intensiivistä jääkiekkoa. Kannattaa seurata.

KalPa laittaa Ilveksen sarjan alkuhetkillä koville, mutta puhti ei vain riitä. Ilves antaa myrskyvaroituksen tulevasta.

Sihvonen: Olen väitteen kanssa samaa mieltä. Ilves on sarjan suosikki, mutta onhan tässäkin omat jännitteensä. Voiko Ilveksen lievä kotipelikammo jatkua? Entä kestääkö Ilveksen päävalmentaja Antti Pennasen kasetti? Hänhän suli henkilökohtaisesti viime kevään sarjassa Pelicansia vastaan. Tosin silloin Ilves pelasi Pennasen johdolla heikkoa ja haavoittuvaista pystysuunnan jääkiekkoa. Sanoisin kuitenkin, että sarjan alussa on KalPan iskun paikka. Ilves on joutunut odottamaan ja se saattaa tehdä Ilveksestä haavoittuvaisen. Ainakin aluksi. KalPa saattaa kiskaista onnistuneen ryöstöretken Nokia Arenaan torstaina.

Savonen: KalPassa on tiettyjä hyviä elementtejä, mutta en vain jaksa uskoa siihen, että se pystyisi pistämään Ilveksen koville. Ilves oli runkosarjassa vakuuttava muun muassa Kuopion vierasreissulla. Ilves teroittaa kynnet niin, että se on enemmän kuin valmiina tulevia haasteita varten. Ilves pelaa stabiilia, kokonaisvaltaista peliä ja sen kärkiyksilöt ovat lennossa. Joku voisi puhua positiivisesta aihiosta. Myrskyvaroitusta odotellessa.

Tommi Niemelän Pelicans shokeeraa välittömästi HIFK:ta, jonka keväästä tulee totaalinen pannukakku.

Sihvonen: Väite on posketon, mutta kiehtova. Olen kuitenkin eri mieltä. HIFK:n kyky pelata puolustuksen kautta ja silti hyökkäysuhkaa ylläpitäen on kovaa valuuttaa tänä keväänä. Minulla on kutina, että HIFK vie tämän sarjan. HIFK:lla on joukkueessaan parempi henki ja kokeneempia pelaajia kuin Pelicansilla. Käsillä on Jori Lehterän, Leo Komarovin ja Antti Pihlströmin kevät, samoin maalivahti Roope Taposen. Pelicansissa sen sijaan on hieman palkkasotilaiden muukalaislegioonan tuntua, jos tällainen makaaberi vertaus sallitaan. Jos pannukakku nähdään, se liittyy enemmän lahtelaisiin kuin helsinkiläisiin.

Savonen: Otan hieman toisenlaisen lähestymiskulman kuin Petteri. HIFK on edelleen todella arvaamaton kortti, koska se ailahtelee karulla tavalla. Kyllä, pohjat ovat kunnossa. HIFK puolustaa hyvin ja Roope Taponen on ollut mainio punapetojen tolppien välissä. Ongelma vain on se, että HIFK:n pelillinen jänne ei meinaa kestää täyttä 60 minuuttia. Sen suoritustaso heittelehtii jokaisen pelin sisällä, ja nyt vastaan tulee Petterin kritiikistä huolimatta hyvin laadukas joukkue. Minusta Pelicans on jopa vahvempi kuin viime keväänä, kun se meni finaaleihin. Sillä on nyt enemmän tulivoimaa ja parempia roolipelaajia kuin vuosi sitten. Jos Niklas Kokko kantaa tolppien välissä, Pelicans on paha peikko kelle tahansa. Paljon on kiinni siitä, että mihin sarja lähtee kääntymään akselilla keskiviikko–lauantaina. Kolme kovaa koitosta heti neljään päivään. Ennen kaikkea jännä on nähdä se, että kuinka kuuma tulevasta sarjasta tulee. Leo Komarov liekittämässä lahtelaisyleisöä – bring it on!

Kevään yllätys on tässä: TPS pistää Tapparan pihalle.

Sihvonen: Ei, ei, joku roti pitää olla. TPS meni tuskaisesti läpi Lukosta. TPS on pelannut läpi kauden liian monin kasvoin. Tappara lyödään tänä keväänä hieman myöhemmin korkealla puolustuspelivalmiudella ja -nopeudella. TPS ei tuohon kykene. Kristallipalloni näyttää, että TPS jäähyilee ja Tappara rankaisee kovan luokan ylivoimallaan. Sarja menee Tapparalle joko 4–1 tai 4–2, sanokaa minun sanoneeni.