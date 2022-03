Kultaa jahtaavan SM-liigajoukkueen pomo sai oppia NHL-seurassa työskentelystä – kilpailuvietti löytyy peleissä: ”En lähde ikinä kiristämään”

Ilveksen iso räjäytys

– Jykän ja Ripan merkitys Ilvekselle on ollut ja on valtava. He ovat omalla työllään ja esimerkillään luoneet standardin organisaation arkeen jokaiselle sektorille.

Koskelan ensimmäisen kauden joukkueesta ovat jäljellä Tuomas Salmela , Jarkko Parikka , Eemeli Suomi , Joona Ikonen ja Panu Mieho . Mikä tärkeintä, Ilves on noussut SM-liigan huippujoukkueeksi, jolla on realistiset mahdollisuudet voittaa mestaruus ensimmäisen kerran sitten vuoden 1985.

– Olemme pystyneet pitämään tietyn laatutason koko kauden ja välillä raapimaan huonommallakin pelillä pisteitä, mikä on erittäin tärkeätä pitkässä runkosarjassa. Valmennus on tehnyt hyvää työtä, yleinen ilmapiiri on ollut hyvä, ja uusi areena on tuonut vielä lisäbuustia, Koskela summaa.