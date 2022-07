Navalnyin liittolaisen mukaan HIMARS muutti sodan ja Putin hinkuu nyt aselepoa: "Marsalkka Kylmyys kutsutaan pelottelemaan eurooppalaisia"

Salamasodan epäonnistumisen jälkeen taistelujen painopiste on siirtynyt ennen kaikkea Itä-Ukrainan Luhanskin ja Donetskin alueille, joissa Venäjä on onnistunut valtaamaan esimerkiksi Severodonetskin ja Lysytshankin kaupungit.

– Tällä tavalla he voivat edetä hitaasti ja välttää merkittäviä tappioita armeijalleen, Volkov jatkaa.

Venäjä on menettänyt yli 30 prosenttia sen maavoimien taisteluvahvuudesta ja 50 000 Kremlin sotilaista on joko kuollut tai haavoittunut Ukrainan sodassa, väittää Iso-Britannian asevoimien johtaja, amiraali Tony Radakin BBC:lle antamassaan haastattelussa. Venäjä on ollut vaitonainen omista tappioistaan.