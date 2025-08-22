Stubb HS:lle: Kyse on nyt siitä, milloin Trump menettää kärsivällisyyttänsä Putiniin

Presidentin mukaan kyse on nyt siitä, milloin Trump menettää kärsivällisyyttänsä Putiniin.

Presidentti Alexander Stubb sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei hän näe mitään merkkejä siitä, että Venäjä haluaisi tulla neuvottelemaan tulitauosta tai rauhasta Ukrainan kanssa.

– He haluavat jatkaa sotaa ainakin syksyyn maksimoidakseen omat aluevaltauksensa, Stubb sanoi HS:lle.

Presidentti kertoo myös pyrkivänsä kertomaan tätä viestiä Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille.

Tapaaminen lähiaikoina ei todennäköinen

Stubb pitää epätodennäköisenä, että Washingtonin neuvotteluissa maanantaina visioitu kahdenvälinen tapaaminen Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä toteutuisi pian.

Hänen mukaansa kyse on nyt siitä, milloin Trump menettää kärsivällisyyttänsä Putiniin.

– Toivottavasti me olemme lähellä sitä hetkeä, koska se edesauttaa rauhanratkaisua.

Trump: Annan kaksi viikkoa aikaa

Trump sanoo, että Venäjän ja Ukrainan neuvotteluille asettamansa kahden viikon takarajan jälkeen tiedossa voi olla massiivisia pakotteita Venäjää kohtaan – tai ei yhtään mitään.

Trump sanoi torstaina konservatiivikanava Newsmaxille, että seuraavat kaksi viikkoa näyttävät, mihin suuntaan Venäjän ja Ukrainan väliset neuvottelut etenevät.

Presidentin mukaan Yhdysvaltain on sen jälkeen ehkä otettava toisenlainen taktiikka.

Perjantaina häneltä kysyttiin, mitä hän tekee kahden viikon aikarajan umpeuduttua.

– Uskon että siinä vaiheessa tiedän Venäjän asenteen, ja suoraan sanottuna myös Ukrainan asenteen. Siihen vaaditaan kaksi, Trump sanoi.

– Sitten teen päätöksen siitä mitä teemme, ja se on hyvin tärkeä päätös. Kyse on siitä, asetammeko massiivisia pakotteita vai massiivisia tulleja vai molempia. Tai sitten emme tee mitään ja sanomme että tämä on teidän tappelunne.

Stubbilla näkyvä rooli

Stubbilla on ollut viime aikoina näkyvä rooli Ukraina-diplomatiassa.

Hän huomauttaa, että Ukrainan sota tai rauha ei ratkea Suomen osaan turvatakuissa.

Toisaalta Suomi on Stubbin mukaan ensimmäistä kertaa mukana sellaisten pöytien ympärillä, joissa määritellään Euroopan turvallisuuden tulevaisuus.

– Ei tämä nyt ole ihan meidän Etyk-hetkemme, mutta ehkä jotain vähän erilaista.