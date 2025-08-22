Ukraina iski taas öljyputkeen – Unkari ärähti

Brjansk sijaitsee Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa. Alejandro Bernal / Alamy Stock Photo
Julkaistu 28 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Öljytoimitukset Venäjältä Unkariin ja Slovakiaan katkesivat jälleen. 

Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto kertoi torstaina Facebookissa, että syynä on Ukrainan isku Druzhba-öljyputkeen.

Szijjarto kirjoitti viestissään, että kyseessä on jälleen uusi isku Unkarin energiahuoltoa vastaan ja yritys vetää maa mukaan sotaan.

Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan Ukraina teki torstaina lennokki-iskun Unetshan öljynpumppausasemalle Brjanskin alueelle Venäjällä, minkä vuoksi öljytoimitukset katkesivat.

Venäläiset palomiehet sammuttivat tulipaloa Klintsevskajan öljyvarastoon tehdyn lennokki-iskun jälkeen lähellä Brjanskia, Venäjällä 19. tammikuuta 2024.Ukraina on tehnyt useita iskuja Venäjän öljyteollisuuteen. Kuvassa lennokki-iskun sammutustöitä öljyvarastolla Brjanskissa 19. tammikuuta 2024.ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Unkari ja Slovakia ovat lähettäneet EU-komissiolle kirjeen, jossa ne vaativat sitä takaamaan öljynsä toimitusvarmuuden. 

Szijjarto ja hänen slovakialaiskollegansa Juraj Blanar totesivat kirjeessä, että toimitukset voivat olla poikki jopa viisi päivää, kertoi uutistoimisto Reuters.

