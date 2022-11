Nas Mohamed, 35, saa päivittäin tappouhkauksia – lataa nyt tylyä tekstiä takkia kääntäneestä David Beckhamista: "Erittäin kieroa"

Sunnuntaina alkavat jalkapallon MM-kilpailut ovat olleet suuren huomion kohteena. Taustalla on lukuisat Qatarissa tapahtuneet ihmisoikeusrikkomukset sekä rakennustöissä kuolleet tuhannet siirtotyöläiset. Qatarissa homoseksuaalisuus on laitonta ja se voi tuoda ei-muslimille seitsemän vuoden vankeustuomion. Muslimille seurauksena voi olla kuolemanrangaistus.

Lääkärinä Yhdysvaltojen San Fransiscossa toimiva Nas Mohamed teki historiaa ollen ensimmäinen qatarilainen, joka kertoi avoimesti homoseksuaalisuudestaan.

– Se oli minulla erittäin tärkeeää tehdä se. Tunnen, että meidän tulee näyttää maailmalle, että Qatarissa on tosiaan seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä, mutta hallinto tekee elämisemme mahdottomaksi. Se on tärkeää, että maailma saa tietää siitä ennen MM-kisoja, Mohamed kertoi Expressenille.

Mohamed oli 11-vuotias, kun hän huomasi olevansa homoseksuaali. Hänellä ei ollut ajatustakaan siitä, mitä se merkitsi hänelle tulevaisuudessa. Mohamed kasvoi tiukkaa kuria pitäneessä perheessä ja päätti sen vuoksi pitää seksuaalisuutensa salaisuutena. Hän muutti 24-vuotiaana Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja kertoi tuolloin äidilleen seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Äiti ehdotti Mohamedille lääkärille menemistä. Äidin mielestä poika oli saanut sairauden ollessaan Yhdysvalloissa. Mohamed ei ole tämän jälkeen puhunut perheensä kanssa. Hän nosti esille, että äidin reaktio olisi voinut olla pahempikin.

– Totta kai on olemassa rakkautta täynnä olevia ja hyväksyviä perheitä, he pitävät lapsensa salaisuuden ja suojelevat sitä. Toiset perheet ja klaanit reagoivat äärimmäisin keinoin. Pahin on kunniamurha. He valitsevat tappaa perheenjäsenensä suojellakseen perheen kunniaa, Mohamed sanoi.

Toinen vaihtoehto on eheytyshoito. Perheet uskovat, että heidän lapsensa seksuaalinen suuntautuminen on ongelma, jonka he voivat korjata.

Omaa lääkäriklinikkaa pyörittävä Mohamed riskeerasi oman tulevaisuutensa kertomalla suuntautumisestaan. Hän on vakuuttunut, että Qatarin viranomaiset tietävät, kuka hän on, eikä he epäilisivät sekuntiakaan hänen vangitsemistaan. Viranomaisista ei ole toistaiseksi kuitenkaan kuulunut, mutta Mohamed saa päivittäin tappouhkauksia, ja ne tulevat usein qatarilaisilta.

– Joskus tulee äänitiedostoja, joissa joku sanoo qatarilaisella aksentilla, että minun pitäisi kuolla. Se on täysin hullua. Aluksi ajattelin, että se oli turhauttavaa ja tein ilmoituksen FBI:lle, mutta se ei johtanut mihinkään. Tämä on vain jotain, jonka kanssa minun tulee elää, että monet haluavat nähdä minun kuolevan, Mohamed totesi.

Mohamed on kuitenkin kiitollinen, että hänellä on ollut mahdollisuus tulla julki ja kritisoida hallintoa. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä ei ole kotimaassa sellaista mahdollisuutta. Se tuo lisäarvoa sille, että Mohamed voi tuoda ääntään julki.

Mohamedin kontaktien avulla ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch sai tehtyä viimeisimmän raporttinsa, jossa he kertoivat seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten seurannasta sekä pahoinpitelyistä.

– Sinun täytyy koko ajan yrittää olla joku toinen, joku sellainen, joka et ole. Sinun pitää yrittää sopeutua. Se tuhoaa sinut henkisesti, Mohamed sanoi.

Keskustelun aiheena ennen MM-kisoja on ollut seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden turvallisuus. SVT:n tekemän tutkimuksen mukaan osa hotelleista oli kieltäynyt homoseksuaaleista vieraista ja vastikään MM-lähettiläs Khalid Salman kutsui Spiegelin mukaan homoseksuaalisuutta mielenterveyden ongelmaksi.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa sekä Qatarin hallinto on vakuuttanut, että tapahtuma tulee olemaan turvallinen kaikille. Mohamed uskoo, että tämä tulee pitämään paikkaansa.

– Se pitää muistaa, että MM-kisat järjestetään syystä Qatarissa. Qatar haluaa esiintyä maailmalle. He eivät halua PR-kriisiä. Uskon, että he tulevat sallimaan sellaisia asioita, jotka ei tavallisesti ole sallittuja. Sen myötä kaikki tulee palaamaan samanlaiseksi, kun kaikki lähetävät kisoista. Se on se, joka on vaarallista, Mohamed sanoi.

Mohamedilla on kaikesta huolimatta pientä toivoa, että MM-kisat tulevat johtamaan jonkinlaiseen muutokseen. Ajatus boikotista on Mohamedin mielestä kaksipiippuinen asia.

– Voin ymmärtää ajatuksen boikotista. Mutta nyt Fifa on laittanut MM-kisat Qatariin ja ongelmaa ei voi vain paeta. Silloin jätetään myös ne ihmiset, jotka ovat ongelmissa juuri nyt. Se, että ei halua olla osa ongelmaa ei ole huono asia. Mutta olla osa ratkaisua on voimaannuttavaa, Mohamed totesi.

Mohamed toivoo, että pelaajat ottaisivat vastuuta ja tulisivat julki Qatarin ongelmista. MM-kisoissa kahdeksan maajoukkuekapteenia aikoo kantaa sateenkaarinauhaa käsivarressaan.

– Se riippuu siitä, mitä nauhan kantamiseen vaaditaan. Yksi nauha voi olla vain yksi nauha, välittävätkö pelaajat oikeasti? On olemassa lukuisia keinoja seistä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta.

Jalkapallolegenda David Beckham on aiheuttanut suurelti keskustelua sen jälkeen, kun hänestä tuli Qatarin MM-kisojen lähettiläs. Beckhamia on nähty kehumassa Qataria lukuisissa mainosfilmeissä. Britti saa mainossopimuksestaan noin 170 miljoonaa euroa. Beckhamia on aiemmin sanottu homoikoniksi. Nyt Beckham saa kovaa kritiikkiä Mohamedilta.

Mohamedilla on käynnissä kampanja, jonka tarkoituksena on saada homoseksuaalisuus lailliseksi Qatarissa. Hän oli yrittänyt olla yhteydessä Beckhamiin Instagramin kautta, mutta britti oli estänyt tämän.

– En edes pyytänyt häntä tekemään lausuntoa. Halusin vain, että hän käyttää asemaansa, jota hän käyttää nyt Qatarin markkinoimiseen. Se, mitä hän tekee on mielestäni erittäin kieroa, väärää ja haitallista. En kuitenkaan ole saanut häneltä mitään takaisin.

Beckhamin teot ovat ristiriidassa aiempien puheiden kanssa. Hän kritisoi vuonna 2011 Qatarin MM-valintaa. Englanti oli ollut hakemassa vuoden 2018 turnausta, joka meni lopulta Venäjälle. Samalla kerrottiin Qatarin kisaisännydestä. Beckhamin mielestä tuolloin Fifassa oli jotain pahasti vialla.

Mohamed oli julkaissut Beckhamin eston jälkeen avoimen kirjeen tapahtuneesta brittimedioissa. Silloin Beckham ja hänen PR-tiimi ottivat pois Mohamedin eston.

– He tietävät olemassaolostoni, he tietävät minun pitävän ääntä, he tietävät, että ongelmia, mutta he päättävät jättää huomioimatta ne. Se on sama lähestymistapa kuin Fifalla tällä hetkellä. Qatarin hallinto ja David Beckham eivät puhu kanssani, koska haastan heidän tekemisensä.

Mohamedilta kysyttiin, että uskooko hän pääsevänsä joskus puhumaan Beckhamin kanssa.

– Odotan jännityksellä. Mutta olen iloinen, että sain Human Rights Watchin raportit. Se merkitsee enemmän kuin hänen näkemyksensä. Yritin vain saada ääntä aikaan ja ihmiset kuuntelemaan. Tässä vaiheessa sillä ei suoraan sanottuna ole väliä, Mohamed päätti.

Katso alla olevalta videolta: Qatarin MM-kisoja valmistellaan lahjusten ja väärinkäytösten varjossa.