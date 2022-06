Toimittajan painostus oli liikaa – jalkapallotähti raivostui kesken haastattelun: "En ole Donald Trump"

Tanskan maajoukkue valmistautuu paraikaa heinäkuussa pelattavaan EM-turnaukseen ja maanantaina oli vuorossa lehdistöpäivä. Nadim oli huomion keskipisteenä, sillä häneltä haluttiin kysyä lähettilään roolistaan Qatarin MM-kisoissa. Nadim on saanut asiasta valtavasti kritiikkiä.

– Olen yrittänyt erottaa sen politiikasta ja keskittyä asioihin, joihin voin itse vaikuttaa. Tätä olen lähettiläänä tehnyt. En tiedä, keneksi minua luulet. En ole Donald Trump. En ole Mette Fredriksen. Voi joskus tulla sellainen päivä, että olen pääministeri, mutta en ole sitä nyt, Nadim sanoi.

Nadimia haastattellut toimittaja nosti myös esille tämän joukkuetoverin Pernille Harderin, joka on lesbo. Qatarissa homoseksuaalisuus on kielletty lailla.

– Se on mielestäni täysin väärin. Rakkaus on rakkautta. Sinun tulee rakastaa ketä haluat. Haluan tehdä muutoksen ja uskon voivani tehdä sen lähettiläänä. Tiedän, että et voi nähdä sitä. Roomaa ei rakennettu päivässä. Tämä vie aikaa. Tavoitteeni on, että Pernille voi joskus suudella tyttöystäväänsä Qatarissa, Nadim totesi.

34-vuotias Nadim joutui itse nuorena pakenemaan Afganistanista, kun Taleban oli teloittanut hänen isänsä. Tämä oli toiminut armeijan kenraalina tuolloin. Nadim tulistui haastattelussa, kun puheeksi tuli Qatarissa menehtyneet tuhannet siirtotyöläiset.

– Totta kai se suututtaa minua ja on ärsyttävää, mutta toivon olosuhteiden muuttuvan, Nadim sanoi.

Nadim ryhtyi väittelemään toimittajan kanssa, kun tämä nosti esille 2,5 miljoonaa siirtotyöläistä, jotka ovat olleet rakentamassa kisoja. Hän tivasi, että mistä työntekijät ovat tulleet. Toimittajan vastaus ei tyydyttänyt, joten Nadim alkoi listaamaan maita, joista työläiset ovat tulleet.

Hän kysyi toimittajalta, että tietääkö tämä millaiset olot niissä maissa on. Nadim sai vastaukseksi, että Ekstrabladet on hyvin asiasta kartalla ja he ovat olleet sitä 12 vuotta.

– Minkälaiset olot on Intiassa? Slummeissa? Kuinka paljon siellä on töitä? Se on aika helppoa keksiä juttuja ilman, että tietää asioista. Puhun useaa kieltä ja olen ollut keskustelemassa heidän kanssaan siitä. Kyllä, olosuhteet eivät ole fantastiset Qatarissa, mutta he saavat palkkaa. Sanoisitko kyllä sille, että 2,5 miljoonaa siirtotyöläistä on täällä tekemässä töitä? Nadim tivasi.

Sanot, että olosuhteet eivät ole mahtavia. Eikö se ole mielestäsi vähättelyä? Puhumme vähintään 6500 kuolleesta.

– Vuoden 2010 jälkeen on tapahtuut paljon muutoksia. Minä keskityn siihen. Haluan parantaa olosuhteita, Nadim vastasi huudeltuaan väliin kesken toimittajan puheen.

Nadimilta kysyttiin myös, että saiko hän rahaa MM-kisojen lähettilääksi ryhtymisestä.

– Tuo on tyhmä kysymys. Saan siitä rahaa, mutta en kovinkaan paljon. Kyse ei ole rahasta. Olisin tehnyt saman, vaikka en olisikaan saanut rahaa. Jos haluat kiusata minua, niin antaa tulla vain. Mitä itse luulet? Nadim totesi.