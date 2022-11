Qatarin MM-kisojen lähettiläs puhui homoseksuaaleista järkyttävällä tavalla – "Se on mielenvaurio"

– Heidän (seksuaalivähemmistöjen) on hyväksyttävä sääntömme täällä. Homoseksuaalisuus on haram. Tiedäthän, mitä se tarkoittaa? Miksi se on haram? Koska se on mielenvaurio, Salman sanoi haastattelijalle uutistoimisto Reutersin mukaan.