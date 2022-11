"Kaikkien aikojen epäeettisimmät kisat" – Näin MTV:n päätoimittaja ja ohjelmapäällikkö vastaavat kysymyksiin Qatarin MM-turnauksesta

Monen jalkapallofanin mielestä maailmankirjat ovat varmasti sekaisin, sillä lajin isoin tapahtuma, MM-kisat, pelataan ensimmäistä kertaa koskaan marras- ja joulukuussa.

Kisoja isännöi yksi maailman rikkaimmista maista, Arabian niemimaalla sijaitseva 2,7 miljoonan asukkaan öljyvaltio Qatar.

Kisat ovat herättäneet paljon kritiikkiä niiden hakuprosessissa tapahtuneen lahjonnan, stadionien rakennustöissä surmansa saaneiden vierastyöläisten suuren määrän, vaikeiden ilmasto-olosuhteiden sekä isäntämaan kyseenalaisen ihmisoikeustilanteen vuoksi.

MTV näyttää jalkapallon MM-kisat Suomessa yhdessä Ylen kanssa. Kisojen 64 ottelusta MTV:n kanavilla nähdään kaikkiaan 22.

Pyysimme MTV:n sosiaalisen median seuraajilta ja nettisivujen lukijoilta kysymyksiä siitä, mikä heitä askarruttaa, vaivaa tai huolettaa Qatarin MM-kisoissa ja siinä, että kisat nähdään MTV:llä.

Kysymyksiin vastasivat MTV Uutisten päätoimittaja Tomi Einonen ja MTV Urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero.

Miten MTV kehtaa näyttää kisat Qatarin ihmisoikeus- ja muista rikkomuksista huolimatta?

– Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut on maailman suurin urheilutapahtuma ja yksi maailman suurimmista tapahtumista ylipäätään. On median velvoite lähtökohtaisesti välittää nämä kisat ympäri maailman. Edellisiä MM-kisoja seurasi 3,5 miljardia ihmistä televisiosta ympäri maailmaa. Suomessakin kisat tavoittivat lähes neljä miljoonaa ihmistä eli lähes yhtä paljon kuin jääkiekon MM-kisat. Se kertoo, miten suuresta ilmiöstä on kysymys. On median tehtävä välittää tapahtumia näihin tapahtumiin liittyen niistä kiinnostuneelle yleisölle, Autero sanoo.

– Eri asia on se, mikä median tehtävä on laajasti ajatellen. Meidän tehtävämme on tietysti mahdollisimman monipuolisesti, rehellisesti ja journalistisesti kestävästi valottaa ja läpivalaista kaikki, mitä ilmiöön liittyy.

Voiko MTV uutisoida MM-kisoista ja niiden isäntämaasta puolueettomasti, koska otteluita nähdään sen kanavilla?

– Voi tietenkin ja pitää uutisoida. Tämä on tällainen läpivalaisu samalla: urheilu ja pelit ovat oma juttunsa, näytetään tietysti maalit ja ottelut loppuun asti. Mutta on MTV Uutisten tehtävä kertoa, mikä on Qatarin ihmisoikeustilanne, mikä maassa on naisten asema tai mikä siellä on homoseksuaalien asema, päätoimittaja Einonen toteaa.

– Siihen ei kukaan voi painostaa, että pitäisi tehdä sitä tai tätä. Kuten kaikissa muissakin aiheissa, toimitus tekee journalistisin perustein päätökset siitä, mitä uutisoidaan. Uskaltaisin ehkä jopa väittää, että nyt, kun kyseessä on, voidaan varmasti sanoa, kaikkien aikojen epäeettisimmät ja paljon kohua herättäneet jalkapallon MM-kisat, luulen, että näistä kisoista tullaan kertomaan jopa aiempia jalkapallokisoja enemmän kaikkea muuta kuin urheilullista puolta.

Miksi MTV toimii korruptiosta syytetyn kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan äänitorvena?

– Sitä me emme tietenkään tee. Meidän tehtävämme mediana on valottaa sitä, mitä kisojen järjestämiseen tai niiden myöntämiseen liittyy ja on liittynyt. Siitä ryhmästä, joka vuonna 2010 myönsi jalkapallon MM-kisat Qatarille, on Fifassa jäljellä yksi henkilö. Käytännössä se Fifa, joka myönsi kisat Qatarille, ei ole oikeastaan mitään jäljellä. Oli miten oli, meidän tehtävä on tietysti myöskin tästä näkökulmasta läpivalaista se, mitä taustalla on, Markus Autero sanoo.

– Uskotaan ja toivotaan, että asiat Fifassa ovat tästä eteenpäin vähän toisella tolalla. Ylipäätään, nämä kisat ovat ennennäkemättömän läpivalaisun kohteena, sekä Fifan että järjestäjämaan kautta. Ne ongelmat, mitä Qatarissa on, eivät ole spesifisti jalkapallon MM-kisoihin liittyviä, mutta kisojen vuoksi, ja tavallaan ansiosta, ne ovat nousseet ihan eri tavalla esiin.

Voidaanko urheilu pitää erillään yhteiskunnallisista asioista?

– Ei tietenkään. Urheilu on osa yhteiskuntaa kaikkine lieveilmiöineen. Qatarissa tosiaan ihmisoikeudet, naisten ja homoseksuaalien asema ynnä muu, on äärimmäisen hyvä asia, että niistä puhutaan. Jos ajatellaan, että vuonna 2010 vuoden 2018 jalkapallon MM-kisat myönnettiin Venäjälle ja vuoden 2022 kisat Qatarille, väitän, että aika paljon hyviäkin asioita on sittemmin tapahtunut, Tomi Einonen vastaa.

– Luulen, että Fifassa aika paljon enemmän mietitään seuraavia jalkapallon MM-kisaisännyyksiä jaettaessa, että mille maille niitä voi jakaa.

Jos boikotoi MTV:n ja Ylen kanavien MM-kisalähetysten katsomista, onko sillä merkitystä?

– Se, voiko kisoja katsoa vai ei, on tietysti jokaisen oma, henkilökohtainen päätös. Meidän tehtävä on palvella jalkapallon ystäviä ja toisaalta myöskin kunnioittaa pelaajia ja joukkueita, joilla ei ole mitään tekemistä kattojärjestön päätösten tai kisojen rakentamisen kanssa. Tehtävämme on palvella lajia niin hyvin kuin pystymme, mutta samanaikaisesti välittää hyvin rehellinen kuva kaikesta, mikä siihen liittyy. Urheilu ei ole erillinen saareke yhteiskunnassa, varsinkin, kun on kysymys näin isosta tapahtumasta, Autero toteaa.

Pitäisikö näitä esiin nousseita epäkohtia tuoda esiin myös olympialaisten ja muiden suurten urheilujuhlien kohdalla?

– Kyllä pitäisi ja kyllähän niitä tuodaankin. Jos mietitään vaikka Pekingin olympialaisia: kyllä silloin puhuttiin aika paljon uiguurien asemasta ja Kiinan ihmisoikeustilanteesta. Tai jos mietitään edellisiä jalkapallon MM-kisoja Venäjällä tai jääkiekon MM-kisoja Valko-Venäjällä: silloin puhuttiin paljon siitä, mikä ihmisoikeustilanne on, Einonen sanoo.

Miksi juuri kukaan merkittävä pelaaja ei boikotoi kisoja?

– Se on tietysti jokaisen pelaajan oma henkilökohtainen päätös. Ei mikään joukkuekaan boikotoi kisoja. Jalkapallon MM-kisat on maailman suurin urheilutapahtuma. Pelaajat ovat tehneet koko elämänsä töitä sen eteen, että he pääsevät loistamaan tällaisella areenalla. Kerran neljässä vuodessa pelataan jalkapallon maailmanmestaruudesta ja 32 erilaista kulttuuria kohtaa. Ne ovat ainutlaatuisia tapahtumia urheilijalle, toteaa Autero.

Voisiko tapahtua niin, että media boikotoisi kisoja? Mikä olisi tilanne, jossa mediaboikotti olisi mahdollinen?

– Se olisi varmasti mahdollista, mutta kysymystä pitäisi miettiä sitä kautta, että kenen pitäisi ensimmäiseksi reagoida: lajin kansainvälisen kattojärjestön, joka myöntää ja järjestää kisat. Seuraavaksi pitäisi reagoida pelaajien ja joukkueiden. Entä missä vaiheessa yhteiskunta puuttuisi tilanteeseen? Sen jälkeen myöskin media. Median tehtävä on lähtökohtaisesti välittää tapahtumia katsojille ja luoda siitä mahdollisimman rehellinen kuva. En sanoisi, että media olisi ensimmäinen taho, joka lähtisi blokkaamaan katsojilta mahdollisuutta osallistua tällaisiin tapahtumiin, sanoo ohjelmapäällikkö Autero.

– Varmasti kaikki on mahdollista, sitä en kiistä. Aika paljon pitäisi tapahtua, että niin kävisi, mutta kysehän on lopulta jokaisen mediatalon omasta ratkaisusta, päätoimittaja Einonen sanoo.

MTV näyttää MM-kisat, joita ei pitäisi edes pelata. Kolkutteleeko huono omatunto?

– Jalkapallon MM-kisat kuuluvat koko maailmalle. Puolet maapallon asukkaista haluaa seurata ja katsoa niitä. Valtaosa suomalaisista tavoitetaan kisojen ääreen, vaikka Suomi ei sinänsä iso jalkapallomaa olekaan. Kyllähän jalkapallon MM-kisat pitää pelata, mutta nyt niihin liittyy valtavasti epäkohtia. Voidaan varmasti sanoa, että niitä ei pitäisi pelata tuolla (Qatarissa). Meidän tehtävämme on palvella jalkapallon ystäviä, kunnioittaa peliä, pelaajia ja joukkueita sekä valaista kaikki ne negatiivisetkin puolet, joita MM-kisoihin liittyy. Ei siinä mielessä omatunto kolkuta. Meidän pitää pitää huolta siitä, että koko kuva tulee kerrottua katsojille ja seuraajille mahdollisimman laajasti ja rehellisesti, Autero vastaa.

– Ja varmasti fakta on myös se, että silloin vuonna 2010, ei olisi ikipäivänä pitänyt myöntää Qatarille jalkapallon MM-kisaisännyyttä, Einonen lisää.