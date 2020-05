Narkolepsiakohu ei unohdu: THL-ylilääkäri kertoo, millaisia ovat koronarokotteen mahdolliset haitat – "Tulevat yleensä ilmi vasta, kun rokote otetaan laajaan käyttöön"

Koronaviruspandemia on tänä keväänä mullistanut maailmanjärjestystä ja pakottanut ihmiskunnan elämään epävarmuuden äärellä. Tulevaisuuden kannalta keskeistä on koska, missä ja millainen rokote virusta vastaan saadaan kehitettyä.

Toimintaperiaatteeltaan erilaisia rokoteaihioita on tällä hetkellä noin seitsemän kappaletta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri, rokoteasiantuntija Hanna Nohynekin mukaan Euroopassa kehitystyössä pisimmällä oleva rokote on Englannissa sijaitsevan Oxfordin yliopiston tutkijaryhmän hallussa.

– Vielä on kuitenkin liian aikaista pohtia, mitkä maat rokotetta saisivat ensimmäisinä ja millä aikataululla. On tärkeää ymmärtää, ettei ole mitään oikotietä onneen. Rokotetuotanto- ja kehitys on erinomaisen tiukasti säänneltyä, usein kansainvälistä toimintaa. Siinä halutaan varmistaa, että laajaan käyttöön tarkoitetun rokotteen hyöty–haittasuhde on tutkitusti hyödyn puolella, Nohynek sanoo.