Lääketieteellinen ihme vai onnistumisten suma? Nämä kolme seikkaa mahdollistivat koronarokotteen nopean valmistumisen

Varsinaisesta lääketieteellisestä ihmeestä ei voida puhua, mutta koronarokotteen kehitystyö on ollut ennätysnopeaa ja onnistunutta.

Aiempaa tietämystä on kartuttanut 2000-luvun alussa maailmalla jyllännyt sars-virus, jota voidaan kutsua koronaviruksen lähisukulaiseksi. Rämetin mukaan aiempi sars-tietämys on auttanut tutkijoita havaitsemaan jo varhaisessa vaiheessa, millainen rakenne ja taudinaiheutuskyky koronaviruksella on.