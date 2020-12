Yleisestä influenssarokotteesta lupaavia tutkimustuloksia – "Ei mikään dramaattinen mullistus, mutta askel eteenpäin"

Tutkimus etenisi ikäihmisiin seuraavassa vaiheessa

Näillä ryhmillä rokotetta tutkitaan toisessa vaiheessa, jos siihen asti päästään. Julkunen arvioi, että tutkimuksella on hyvät mahdollisuudet edetä toiseen vaiheeseen.

Sen jälkeen edessä on vielä laaja kolmas vaihe, jossa tutkitaan rokotteen antamaa suojaa influenssainfektiota vastaan. Jos tutkimuksen tuloksena on jossain vaiheessa valmis rokote, siitä ollaan vielä vuosien päässä.

– Rokotteen täytyy olla parempi kuin nykyiset, koska tutkimusten tekeminen ja toteuttaminen on sekä työlästä että vaatii rahaa, Rämet sanoo.

Kausi-influenssarokotteen onnistuminen ennusteesta kiinni

Koska kausi-influenssasta on vuosittain liikkeellä erilaisia kantoja, täytyy rokotettakin muuttaa vuosittain.

Kausi-influenssaan kuolee Nohynekin mukaan Suomessa vuosittain noin 500–2 000 ihmistä riippuen siitä, kuinka hyvin rokote tehoaa. Useimmiten influenssaan kuolevat ikääntyneet, joilla rokotteen teho on usein huonompi.

– Vanhempien ihmisten kohdalla on tosi tärkeää, että lähipiiri on rokotettu, koska sitä kautta saadaan epäsuoraa suojaa, Nohynek sanoo.

Yleisen influenssarokotteen tavoite on muodostaa suoja niitä osia kohtaan, jotka pysyvät eri virusalatyyppien ja yksittäisten viruskantojen välillä muuttumattomina. Rokotteesta toivotaankin paitsi tehokkaampaa, myös pitkäkestoisempaa suojaa, jolloin piikillä ei tarvitsisi käydä vuosittain.

Pienilläkin muutoksilla on väliä, Julkunen huomauttaa.

– Jos on olemassa jokin rokote, se ei tarkoita sitä, etteikö rokotekehitys jatkuisi taustalla. Koko ajan mietitään, miten voitaisiin tehdä vielä parempia rokotteita.

Koronarokotetta nopeutti pakko ja tekniikka

Miten on mahdollista, että koronarokotteita on tulossa markkinoille alle vuodessa, mutta yleisen influenssarokotteen kehityksessä on kestänyt ja kestää vielä vuosia?