Historian karmein rokotemoka: 5 lasta kuoli ja 51 halvaantui Yhdysvalloissa, kun poliorokote sisälsi vahingossa eläviä viruksia

Varoitusta ei koskaan kuultu

51 halvaantui, 5 kuoli

Polioon sairastuneella on lähinnä flunssan kaltaisia oireita, mutta jos poliovirus pääsee keskushermostoon, se vaurioittaa lihasten toiminnasta vastaavia hermosoluja. Tästä on seurauksena lihasten halvaantumista ja surkastumista.

Rokotetutkimukset muuttuneet 1950-luvulta valtavasti

– Niistä ajoista on opittu ja vaatimukset sekä prosessit ovat muuttuneet valtavasti. Tällä hetkellä koko lääketutkimus mukaan lukien rokotetutkimus, on tiukasti viranomaissäädelty ja laaduntarkkailtu.

– Koko tuotanto on äärimmäisen voimakkaasti säädeltyä ja laaduntarkkailtua.

– Kysymys on äärimmäisen harvinaisesta haitasta, jonka senkään vaikutusmekanismista tiedeyhteisö ei ole vielä yksimielinen. Vaikka me suomalaiset sanomme, että Pandemrix myötävaikutti narkolepsian puhkeamiseen, näin ei kuitenkaan koko maailman tiedeyhteisö ajattele.

Koronarokotetta saadaan odottaa

– Tulee kysymys, minkälaisia rokotteet ovat, keillä ne toimivat. Epidemian näkökulmasta tärkeä on ymmärtää, kuka tartuttaa ja kenet, sekä paljonko rokotetta on saatavilla (Suomeen) ja kuinka tehokas ja turvallinen se on. Pystyykö se suojaamaan ikäihmisiä ja riskiryhmiin kuuluvia vai onko parempi, että suojataan ikäihmisiä hoitavia sosiaali- ja terveydenhuollon ihmisiä ensin?