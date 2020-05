Koronatestejä voitaisiin tehdä enemmän, mutta tulijoita niihin ei ole – testauskapasiteetti on nyt 8 000 testiä päivässä

Testattavia on kuitenkin vain harvoin ollut yli 4 000. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan testaustarvetta ei ole enempää, ja noussut testauskapasiteetti riittää ainakin toistaiseksi. Kapasiteetista noin neljännes on yksityisellä sektorilla eli yrityksissä.

– Kapasiteetti on noussut sekä julkisella että yksityisellä puolella toimijoiden määrän kasvaessa, normaalien toimintatapojen mukaisesti ilman ministeriön puuttumista asiaan, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo.

– Sanoisin, että niin paljon kuin on oireisia niin kaikki pääsevät testiin. Toki tavoite on se, että kaikki, joilla vähänkin on oireita, pääsevät nopeasti testiin. Näin tartunnat pystytään pysäyttämään, Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo.