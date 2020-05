Marinin antamat tiedot eivät riitä kokoomukselle – "Selkeiden vastausten puute lisää turvattomuuden tunnetta"

Rajoitustoimia on ryhdytty purkamaan tällä viikolla avaamalla kouluja ja ulkoliikuntapaikkoja. Samaan aikaan julkisuudessa on toivottu selvennystä siihen, kuinka paljon tauti voi levitä tai sairaalat kuormittua ennen kuin rajoituksia kiristettäisiin uudelleen.

Orpon mielestä ihmisten olisi helpompi sitoutua, jos tavoitteet olisivat selvästi tiedossa.

– Tarttuvuusluku on erinomainen mittari, jota käytetään muuallakin. Se on yksinkertainen vedenjakaja: joko tauti hiipuu tai kasvaa.

– Emme tietenkään voisi odottaa sinne asti, vaan meidän pitäisi toimia jo paljon aikaisemmin. Tauti tulee luvuilla todeksi vasta myöhemmin, ja kehitys on tapahtunut jo aikaisemmin. R-luku on yksi mittari muiden joukossa, jota seurataan. Jos se on alle yksi, epidemia hiipuu ja jos se on yli yksi, epidemia voi lähteä kasvamaan, Marin sanoi.