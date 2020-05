Suomessa epidemian tartuttavuusluku oli aluksi 2,4, nyt ollaan reilusti alle yhden – STM:n päällikkö avaa MTV:lle hallituksen strategiaa ja miksei koronan täysi tukahduttaminen onnistu

– Meillä on yhä epidemia. Tauti ei ole hävinnyt.

– Epidemian raja on se, että tartuntaketjusta ei pystytä enää jäljittämään sitä, mistä tartuntaketjut tulevat.

– Missä erityisesti epidemia on, niin edelleen täällä Uudenmaan maakunnassa. Meillä on maakuntia, joissa ei ole viikon sisään tullut yhtäkään uutta tautitapausta.

Onko mahdollista, että Suomessa rajoituksissa on ylireagoitu?

Hetemäen työryhmä puhuttaa. Raportissa sanotaan muun muassa, että "Hallittu muttei liian voimakas hidastaminen, jolla ehkäistään terveydenhuollon ylikuormittumista ja sen aiheuttamia terveyshaittoja ja ylikuolleisuutta, on strateginen tavoite, jonka avulla lopulta voidaan kaikista rajoituksista luopua ilman suurta uuden epidemia-aallon riskiä. Onko tämä hallituksen linja?

– Hallitus lähtee siitä, mikä on meillä perustuslaissa säädetty lähtökohtatavoite eli oikeus elämään ja terveyteen. Tartuntautilaki sanottaa asian niin, että yleisvaarallista tartuntatautia pitää estää ja sen leviämistä pitää ennakoida ja estää. Tämä on hallituksen selkeä linja.

– Toinen asia sitten on se, että me emme ole suljettu yhteiskunta. Meillä ei ole rajat lopullisesti kiinni, nyt niitä on pikkuisen avattu. Tällaisessa tilanteessa meidän pitää hallita epidemiaa, niin että samanaikaisesti voimme avata yhteiskuntaa ja silti siitä huolimatta estää taudin leviämistä.