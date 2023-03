Näkövammaisen Heidin tarvitsema apu evättiin Tallinnan-laivalla: "Piti tulla elämäni parhain risteily, mutta tulikin kamalin"

– Näkövammaisena ruokien löytäminen linjastolta on usein haastavaa tai mahdotonta. Siksi soitimme jo etukäteen ennen risteilyä laivan myyntipalveluun ja pyysimme laivan henkilökunnan apua ruokien löytämisessä ja ottamisessa. Kyllä onnistuu, totesi laivan myyntipalvelu, kertoo Torn MTV Uutisille.

Tämä oli soittanut ravintolaan ja vakuuttanut, että asia on kunnossa.

Ravintolassa avustus evättiin

Tyytyväisenä seurue suuntasi laivan ravintolaan. Sisäänkäynnillä ravintolan henkilökunta on tapana ottaa asiakkaat vastaan, tarkistaa varaus ja ohjata seurue ruokapöytään.

Seurueen jäsen toimitti ruoat

"Missä menee raja, ettei vammaista tule auttaa?"

– Koko tapahtuneesta jäi todella ikävä tunne. Laivan henkilökunnan mielestä kyse oli myynnissä tapahtuneesta kommunikaatiokatkoksesta. Meistä kuitenkin tuntui, ettei meidän vammaryhmää tunnistettu, eikä meitä edes kuunneltu. Jäin pohtimaan sitä, missä menee raja, ettei vammaista tarvitse auttaa, ja mikä taas on asiakaspalvelutilanne?

"Piti tulla elämäni parhaimpia risteily, mutta tulikin kamalin"

Eckerö Line: "Erittäin valitettava tapaus"

– Eckerö Linen esteettömyyttä koskevat ehdot on laadittu matkustajien oikeuksista 2010 annetun Euroopan parlamentin asetuksen mukaiseksi, kertoo Toikka-Everi.

– Tässä asiat ovat toimineet melkein loppuun saakka, niin kuin on pitänyt. Asiakas on ilmoittanut esteettömyystarpeistaan hyvissä ajoin etukäteen myyntipalveluun ja infoon. Valitettavasti myyntipalvelun ja ravintolan välillä on kuitenkin tapahtunut kommunikaatiokatkos. Ja tästä olemme hyvin pahoillamme, Toikka-Everi sanoo.