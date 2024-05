Tuomas Korkeamäki on ollut viisi vuotta jumissa väliaikaisella osastolla: "Et koskaan täysin tiedä, mitä lapsellesi tapahtuu"

– Yhden vuoden paikkeilla alkoi olla selkeää, että hänellä on viiveitä kehityksessä – aluksi motoriikassa ja sitten puheen tuottamisessa ja kommunikaatiossa, isä Timo Korkeamäki kuvailee.

Tuomaksella on Lamb-Shafferin oireyhtymä, erittäin harvinainen sikiön hermoston kehityshäiriö, joka on tunnistettu vasta vuonna 2012. Sitä esiintyy arviolta vähemmän kuin yhdellä vastasyntyneellä miljoonasta.

Lamb-Shafferin oireyhtymän lapsia kuvaillaan usein iloisiksi. Myös Tuomas on ollut sosiaalinen lapsesta saakka.

– Kuulosti siltä, että hänellä on todella huono olo. Kun olimme jo lähdössä, Tuomas meni taputtamaan häntä olkapäälle.

Tunteenpurkaukset voivat olla voimakkaita

– Perheellemme oli tosi iso järkytys muutettuamme Suomeen havaita, miten vaikea suomalainen terveydenhoitojärjestelmä on navigoida, Timo sanoo.

Isän mukaan Tuomas on aina ollut herkkä tunnistamaan toisten ihmisten tunnetiloja.

Isän mukaan Tuomas on aina ollut herkkä tunnistamaan toisten ihmisten tunnetiloja.

Tuomaksella on oireyhtymään tyypillistä aggressiivista käytöstä, tunteenpurkauksia ja aistiyliherkkyyksiä, minkä vuoksi hän tarvitsi lapsena, ja tarvitsee yhä, erityisen ammattitaitoisia ihmisiä ja sopivan rauhallisen ympäristön.

– Erityislapsen vanhemmalle palveluiden keskittäminen on älyttömän arvokasta, koska arjen pyörittäminen vie keskimäärin paljon enemmän energiaa kuin niin sanotussa normaalitilanteessa, Timo sanoo.

– Tuli tilanteita, joissa tavaraa lensi ja hän vahingoitti itseään. Vanhempana menet tietenkin siihen väliin ja otat hänestä kiinni, mutta se on kuin kaataisi bensaa liekkeihin.

Jumissa väliaikaisella osastolla

Siellä Tuomas on yhä, 23-vuotiaana nuorena miehenä.

Muutoin Tuomaksen arki sujuu pitkälti osaston ja oman huoneen seinien sisällä. Timo kokee, että hänen poikansa on osastolla ikään kuin säilössä odottamassa omaa asumispaikkaa.

Kun ulkoilu on vaikeaa eikä se kuulu väliaikaisen osaston ydintoimintaan, jäävät aktiviteetit Timon mukaan vähälle.

"Kaikkeen ei voi osallistua"

Osastolla potilaiden päiviin on suunniteltu muun muassa psykologin, autismikuntousohjaajan ja toimintaterapeuttien tapaamisia ja arviointeja, sekä viriketoimintaa, kuten elokuvia, askartelua, yhdessäoloa ja ruoanlaittoa, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n psykiatrian keskitettyjen palvelujen linjajohtaja, ylilääkäri Risto Vataja .

Tuomas vaikuttaa osuvan juuri tähän vaikeimmin sairaiksi arvioituihin potilaisiin, sillä Timon mukaan hänellä viriketoimintaa on hyvin vähän. Perhe pelkää myös, että epäaktiivisuus ja liikkumattomuus aiheuttavat terveyshaittoja.

Tuomas ei pysty kommunikoimaan mahdollisista kivuistaan, mutta Timo on jo nyt havainnut poikansa peruskunnon laskeneen.

– Keskeinen ongelma on se, että potilaat joutuvat usein odottamaan sopivan asumispaikan löytymistä sen jälkeen, kun hoidon tarve on päättynyt; osalle potilaista ei ole osoittaa palveluasumista tai palveluasumissopimus on irtisanottu ennen hoitoa tai jopa sen aikana, ylilääkäri Vataja sanoo.