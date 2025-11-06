Perustuslakivaliokunta arvioi nyt, että säännös on täsmentynyt aiempaan verrattuna.

Vammaispalvelulain muutos voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, katsoo perustuslakivaliokunta lausunnossaan. Lakiin ollaan muutoksella lisäämässä uusi elämänvaiheita koskeva säännös. Sen avulla halutaan selventää, milloin avun ja tuen tarve liittyy ikään ja milloin on kyse vammaispalvelulain piiriin kuuluvasta avusta ja tuesta.

Esitykseen on kirjattu elämänvaiheiksi lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus.

Elämänvaihesäännös herätti kiistaa eduskunnassa viime vuoden lopulla, kun vuodenvaihteessa voimaan astunutta vammaispalvelulakia käsiteltiin. Perustuslakivaliokunta totesi tuolloin, että säännöstä pitää vielä täsmentää. Lopulta sosiaali- ja terveysvaliokunta poisti säännöksen esityksen tekstistä pitkän väännön jälkeen.

Tänä syksynä säännös tuotiin eduskuntaan tarkennettuna. Perustuslakivaliokunta arvioi nyt, että säännös on täsmentynyt aiempaan verrattuna.