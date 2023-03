Myös vammaisten ja iäkkäiden hoitajiksi opiskeleville kaavaillaan rikostaustan tarkastusta

– Iäkkäiden ja vammaisten parissa työskenteleviltä on katsottava voitavan edellyttää vastaavaa nuhteettomuutta kuin alaikäisten parissa työskenteleviltä. Ehdotettu muutos parantaisi vammaisten ja iäkkäiden turvallisuutta. Vastaavaa sääntelyä on ehdotettu jo valmistuneille opiskelijoille, kirjoittaa hallitusneuvos Anna Kankaanpää ministeriöstä STT:lle sähköpostissaan.

Huumetestistä sanktioita?

Muutostarpeita on havaittu myös kaikkia koulutusaloja koskevissa kurinpitosäännöksissä. Näistä säännöksistä on säädetty ammattikouluja, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevassa lainsäädännössä.

Yksi kehitystarve koskee huumausainetestausta. Tällä hetkellä oppilaitos voi edellyttää huumausainetestausta, jos syntyy epäily opiskelijan huumausaineriippuvuudesta tai tämä on päihtyneenä opetustilanteessa. Testaamisen on kuitenkin nykylain mukaan oltava välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi opiskelijan toimiessa esimerkiksi erityistä tarkkuutta vaativissa tehtävissä.

Nyt ministeriössä pohditaan mahdollisuutta jatkossa evätä opiskelijan oikeus osallistua koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun enintään kuukaudeksi kerrallaan, jos tämä on määrätty huumetestiin. Pohdinnassa on myös, että opiskelija voitaisiin katsoa eronneeksi tai opiskeluoikeus voitaisiin perua, jos opiskeluoikeuden pidättämisestä olisi kulunut kuusi kuukautta ja pidättämisen peruste olisi edelleen olemassa.

– Lakiin on tarkoitus ehdottaa lisättäväksi, että opiskeluoikeuden perumista koskevan päätöksen jälkeen koulutuksen järjestäjän on ohjattava opiskelijaa hakeutumaan muuhun koulutukseen tai tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden pariin.

Herkällä alueella opiskelijan oikeusturvassa

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada tieto aiemmin perutusta opiskeluoikeudesta, mutta oppilaitokset näkivät tiedonsaannin aiemmista sora-prosesseista ongelmallisena silloin, kun opiskelija itse ei tuo asiaa esiin. Sora-tapauksista ei ole luotettavaa tilastointia, mutta mahdollisuus pitää tapauksista rekisteriä korkeakoulujen käyttöön on ollut esillä.

Toinen ongelma on oppilaitosten tiedonsaantioikeus opiskelijan terveydentilasta. Ministeriön loppuraportin mukaan opiskelijan terveydentilaa arvioivalla lääkärillä ei välttämättä ole tietämystä tiettyjen koulutusalojen edellyttämistä terveyteen ja toimintakykyyn liittyvistä vaatimuksista. Tällöin koulutuksen järjestäjä on opiskelijan ilmoittamien tietojen varassa.

Maxenius sanoo, että sora-prosessi on aina opiskelijan kannalta ikävä ja raskas. Hänen mukaansa lainsäädännön olemassaololle on silti perusteet ja on tilanteita, joissa laki on tarpeellinen.