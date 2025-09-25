Näkövammainen Sari Karjalainen muistuttaa, että teknologian ansiosta sokealle voi lähettää tekstiviestin.
Jos haluat kirjoittaa viestin näkövammaiselle, tiedätkö, miten toimit?
Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut pistekirjoituksen opettaja Sari Karjalainen kertoo, ettei ole välttämätöntä pistää paperille nuppineuloilla pistekirjoitusta, vaikka toki niinkin voi tehdä.
Teknologian ansiosta näkövammaiselle voi nimittäin lähettää tekstiviestin.
– VoiceOver-ruudunlukija on kaikissa Applen laitteissa, ja Samsungin laitteissa on omansa. Että VoiceOverilla vaan luen sen sieltä, Karjalainen kertoo oman taktiikkansa.
Sokkokokkina tunnettu Emma Rasela tekee ruokaa sosiaalisessa mediassa. Katso Raselan munakasvinkki ja Sari Karjalaisen haastattelut kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta! Karjalainen opettaa videolla myös pisekirjoitusta.