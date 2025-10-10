Vammaisten tyttöjen kokemuksia näkyviksi tekevä Vammaiset tytöt -media on voittanut Planin tyttöpalkinnon. Median edustajat toivovat tulevansa otetuksi huomioon yhteiskunnassa.

Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi kuvailee tyttöpalkinnon voittajaa vaikuttavaksi ja voimauttavaksi mediaksi, jossa vammaiset tytöt tuottavat sisältöä toisille vammaisille tytöille.

Tuomariston mukaan Vammaiset tytöt on rakentanut kipeästi kaivatun meiltä meille -yhteisön tytöille, jotka kohtaavat yhteiskunnassa moniperusteista syrjintää.

Yhteisössä on mukana näkö-, kuulo-, liikunta- ja kehitysvammaisia sekä kroonisesti sairaita ja autismin kirjolla olevia tyttöjä.

Vammaiset tytöt on julkaissut muun muassa podcastia, artikkeleita ja sosiaalisen median sisältöjä.

Yhteisö toimii Rusetti ry:n alla, ja sen toimintaa tukee Kalevala Koru.

Esteellisyys harmittaa

Vammaiset tytöt -medialla on esimerkiksi oma Whatsapp-ryhmä, jossa eri tavoin vammaiset tytöt ja nuoret naiset eri puolilta maata voivat keskustella niin yhteiskunnallisista kuin arkeenkin liittyvistä asioista, kuten koulussa olevista ongelmista tai esteistä.

– Yhteisössä voidaan sitten neuvoa, miten pulma ratkaistaan, Vammaiset tytöt -median tuottaja Anniina Lehtinen kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Keskustelussa korostuu Lehtisen mukaan usein juuri esteettömyys.

– Jos haluaa mennä vaikka johonkin tapahtumaan, johon ei esteellisyyden takia pääse, voi tulla ulkopuolinen ja ei-tervetullut olo.

Seulonnat saattavat jäädä vamman takia väliin

Vammaiset tytöt -median ohjaaja Anni Täckman kertoo, että kaikki vammaiset tytöt ja naiset eivät pääse terveydenhuollon tarjoamiin seulontoihin, koska osa palveluista on esteellisiä.

– Kuvantamiset eivät välttämättä onnistu, eikä niihin tehdä kohtuullisia mukautuksia. Joskus niitä pitää hoitaa omalla rahalla, jos haluaa terveyttään selvittää – tai sitten ne vain jäävät tekemättä. Harmittavan usein näin käy.

Syrjinnän tunteita ammattiin hakeutuessa

Lehtinen kertoo itse kokeneensa tulleensa syrjityksi esimerkiksi hakeutuessaan ammattikouluun itselle mieluisalle linjalle, mutta valinnan tekijöiden mukaan hän ollut liian lyhyt harjoittamaan haluamaansa ammattia.

Täckman sanoo tunteneensa tulleeksi syrjityksi tilanteissa, joissa hän ei ole päässyt paikkoihin, joihin muu porukka on mennyt, ja sitten on pitänyt mennä jonnekin muualle.

Täckmanin mukaan muiden ihmisten suhtautuminen ja asenteet ovat muuttuneet entisajoista, mutta edelleen vallalla on vanhentuneita käsityksiä ja ennakkoluuloja.

Asenteet liittyvät esimerkiksi ihmisen kyvykkyyteen toimia.

– Tai kuvitellaan, ettemme me ymmärrä, mitä meille puhutaan.

Lehtinen kertoo, että jos hän liikkuu avustajan kanssa, voi olla, että vain avustajalle puhutaan, vaikka hän on se, joka asioi.

– Vaikka itse yrittää ottaa katsekontaktia tyyliin ”hei, mä olen täällä!” Lehtinen kommentoi.

Ketään ei tuomita

Lehtinen sanoo, että Vammaiset tytöt -palveluiden käyttäjille ryhmät ovat hengähdyspaikkoja, jossa ei tuomita ketään ja joihin kaikki ovat tervetulleita omina itsenään.

– Eikä tarvitse jännätä omia rajoitteita, koska kaikki ymmärtävät. Ja tulee tunne, että kuuluu johonkin yhteisöön, Täckman toteaa.

– On tärkeää, että jokainen ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi ja myös me vammaiset tytöt ja naiset olemme osa tätä yhteiskuntaa. Meidän kuuluu olla siellä, missä kaikki muutkin.

Täckmanilla on vielä yksi helposti toteutettava toive kanssaihmisille.

– Toivon, että ihmiset olisivat avoimempia kaikelle ja että olisimme kaikki yhdessä ja yhdenvertaisia, Täckman sanoo.