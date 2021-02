Miikka sai Finnairille puolen vuoden matkustuskiellon: Kieltäytyi maskista pähkinöitä syödessään ja videoi erikoisen välikohtauksen – poliisit odottivat kentällä

Poliisien puhutteluun

Näin Finnair vastaa

Kyseissä kohdassa on lueteltu lukuisia eri perusteita, jonka vuoksi Finnair voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa. Yksi peruste on matkustuskiellolle on, jos “matkustaja ei noudata Finnairin antamia turva- ja muita ohjeita”.