Helsinkiläisravintola kielsi Jasminin sisäänpääsyn romanivaatteissa, vetosi kummalliseen pelkoon – opiskelija kertoo syrjinnästä: "Aina he löytävät jonkin porsaanreiän, jolla sisälle tulon saa estettyä"

"Kyllä minä tunnen oikeuteni, mutta ei se vaan toimi niin"

"Sisäinen ääni sanoo jo valmiiksi, että tuonne ei ainakaan päästä"

– Pahinta on se, että on niin tottunut siihen. Että ei edes välitä enää, koska se (syrjintä) on ollut aina läsnä. Romanit tietävät, etteivät he pääse aina joka paikkaan, Helmi kertoo.