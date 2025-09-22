Pate Mustajärvi ei ole yksin – vaatteiden kantaminen portaikossa voi johtaa vakaviin vammoihin.
Popeda-yhtyeen entinen keulakuva kertoi peruvansa loppuvuoden keikkansa kompuroituaan pyykkikasaan portaikossa.
– Jalka tarttui lakanan reunaan ja se oli sitten menoa. Siinä rytäkässä murtui viisi (!) kylkiluuta, Mustajärvi kommentoi Instagram-tilillään.
Vielä Mustajärveä vakavammin portakoissa loukkaantui takavuosien suosittu tv-juontaja Pirjo Kauppinen. Hän kompastui kierreportaissa kantamiinsa petivaatteisiin ja halvaantui vuonna 1998.
Vuonna 2018 56-vuotiaana kuollut Kauppinen tuli tunnetuksi muun muassa MTV3:n Divaani- ja Helmi-ohjelmista.