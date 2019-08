Lievästi kehitysvammainen Crisu, 21, oli ahkera ja pidetty työntekijä Vaajakosken ABC:lla – sitten yhteiskunnan kiemurat tulivat väliin

Jyväskyläläinen Christian Kokkola on päälle päin kuin kuka tahansa 21-vuotias nuorukainen. Hänellä on tosin todettu lievä kehityshäiriö, joka näkyy haasteina silmän ja käden välisessä motoriikassa sekä asioiden hahmottamisessa.

– Crisu on iso ja vahva nuori mies, joka tekee, mitä käsketään. Hän on tarkka siisteydestä ja aina ajoissa, Pihkasalo-Tienhaara kehuu.

– Hän ei vain osaa toimia tietyissä arkipäivän asioissa. Hän esimerkiksi osaa kyllä lukea, mutta luetun ymmärtäminen on vaikeaa. Byrokraattisten asioiden hoitoa hän ei myöskään oikein hallitse.

Crisu oli pidetty työntekijä – vaikeudet alkoivat harjoittelun jälkeen

Uusi päätös tehtiin tunnin perehdytyksen perusteella

– Minusta tunti on aivan liian lyhyt aika perehdytykseen. Tuskin tervekään ihminen sisäistää kassan käyttöä vaivaisessa tunnissa, niin miten sitten Crisun kaltainen erityisnuori?

Hän korostaa myös, että paikallisen ABC:n esimies on aina suhtautunut Crisuun positiivisesti, eikä kanna kaunaa huoltamoa kohtaan.

– Crisun pomo on hoitanut asiaa sillä asenteella, että hiljaa hyvä tulee.

Kela pahoittelee: "Menettely kuulostaa erikoiselta"



Kelan ammatillisen kuntoutuksen suunnittelija Milla Kaitola pahoittelee tapahtunutta. Hän myös ihmettelee, miten on mahdollista, että Crisulle oli myönnetty kertaheitolla 240 päivän kokeilu.

– Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen kokonaiskesto voi olla yhteensä tuon 240 päivää, mutta se myönnetään yleensä 60 päivän jaksoissa. Poikkeuksena on tilanne, jossa kuntoutus aloitetaan pitkäkestoisella työkokeilun ja työhönvalmennuksen palvelulinjalla, jolloin kuntoutusta myönnetään kerralla 120 päiväksi.

– Menettely kuulostaa erikoiselta, mutta inhimillisiä erehdyksiä voi sattua päätöksenteossa. Varmasti päätös on kuitenkin tehty kuntoutujan eduksi, ja sikälikin on ikävää, että kuntoutus on katkaistu.