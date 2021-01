Näin vaalipäällikkö Pekka Kataja toipuu rajusta vasarahyökkäyksestä – pitää Juha Sipilän tönimistä huolestuttavana suuntauksena: "Karmeampi kuin murhayritykseni"

– Uhkailuja on tullut jo ennen nettimaailmaa ihan samalla lailla kuin kehuja eri välineiden kautta. Ei uhkailu mikään uusi ilmiö sinänsä ole, mutta uusi ilmiö on, että ruvetaan käyttämään väkivaltaa.

Sipilään käsiksi käyminen järkytti

– Suomessa ei ole semmoista uhkaa ollut ja nyt tosiaan entiseen pääministeriin on kohdistunut tällainen isku. Minä puhun iskusta. Onhan tämä karmea juttu. Se on itse asiassa paljon karmeampi juttu kuin minun murhayritykseni, kun mä olen kuitenkin pieni tekijä politiikassa.

Aivoverenvuoto ja kallonmurtuma

Tapausta on tutkittu murhan yrityksenä, ja vangittuna on kaksi henkilöä. Toinen epäillyistä on kaupunginvaltuutettuna toiminut Teemu Torssonen (jyhy). Torssosen yhden miehen Jyväskyläläisten hyväksi -valtuustoryhmää luonnehditaan kansallismieliseksi ja isänmaalliseksi. Torssonen on aiemmin kuulunut perussuomalaisiin.