USA:n ulkoministeri varoittaa Venäjää

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio varoittaa mahdollisista uusista pakotteista Venäjälle, jos rauhansopimusta Ukrainan kanssa ei synny.

Rubio kommentoi asiaa yhdysvaltalaiskanava NBC:lle.

Rubion mukaan seurauksia tulee, jos sopimukseen ei päästä missään vaiheessa. Hänen mukaansa seurauksia voisivat olla nykyisten pakotteiden jatkuminen sekä mahdollisten uusien pakotteiden asettaminen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa huomenna Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin, joka vierailee Euroopan johtajien kanssa Washingtonissa.