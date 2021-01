Pitääkö poliitikon pelätä? Suomessakin politiikka on mennyt henkilökohtaisuuksiin: "Monet joutuvat miettimään, uskaltaako lähteä ehdolle"

– Katri Kulmunin erokohun yhteydessä Sipilä sanoi, että on kyllästynyt tehtäviin "kansakunnan kusitolppana" . Hän sai palautetta, että näin ei saa puhua . Sillä palautteella ehkä oli paikkansa. Tätäkin se voi kuitenkin tarkoittaa. Juha Sipilä on todennäköisesti Suomen vihatuimpia ihmisiä. Tämä oli äärimmäisen surullinen tapaus, MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum pohti.

"Sanat muuttuvat helposti teoiksi"

– Voiko Donald Trump pestä kätensä? Hän on yllyttänyt ihmisiä menemään kapinaan. Mitä sen jälkeen tapahtuu – voiko sen jälkeen olla täysin viaton?, hän kysyi.

– Kommentointi on mennyt henkilökohtaisuuksiin. Kaupan kassalla saatetaan haukkua ehdokkaan vaimoa ja lapselle huomauttaa, että faijasi on ääliö. Se on ihan yhtä typerää kuin poliitikon päälle käyminen, Parkkonen arvelee.