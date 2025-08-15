Länsirata-yhtiön hallituksen puheenjohtaja erosi – HS: Ministeri Ranne savusti ulos

Niin sanottua Turun tunnin junaa suunnittelevan Länsirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Minna Forsström eroaa tehtävästään. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi asiasta tiedotteessaan perjantaina.

Tiedotteessa ministeriö kiittää Minna Forsströmiä yhtiön hallituksen johtamisesta ja panoksesta hankkeen toteuttamisessa. Eron syytä ei kuitenkaan kerrottu.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan eron taustalla olisi liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.).

Lehti kertoi perjantaina, että Ranne olisi antanut Forsströmille kaksi vaihtoehtoa: erota itse tai saada potkut.

Forsström ei vahvistanut asiaa lehdelle tänään perjantaina.

Hän kiisti, että hänen ja valtion välillä olisi ollut epäluottamusta, ja korosti aloitteen erosta tulleen häneltä itseltään. Ranne puolestaan kieltäytyi kommentoimasta HS:lle koko asiaa.

Helsingistä Turkuun kaavailtu Länsirata-hanke on junnannut jo pitkään paikallaan. Valtio ja hankkeen osakaskunnat eivät ole päässeet sopuun radan rahoituksesta.

Lue myös: