Pekka Katajan murhan yrityksestä uutta tietoa: Pahoinpitelijät unohtivat asuntoon postipaketin, josta löytyi epäiltynä olevan poliitikko Teemu Torssosen sormenjälki

MTV Uutiset kertoi marraskuun alussa, että rikoksesta epäiltynä ja vangittuna olevan jyväskyläläisen kaupunginvaltuutetun Teemu Torssosen sormenjälki on löytynyt esineestä, joka Katajan pahoinpitelijöiltä jäi tämän asuntoon väkivaltarikoksen yhteydessä.

MTV Uutisten tietojen mukaan tuo kyseinen esine on se postipaketti, jota Katajan ovella ollut mies sanoi olevansa tuomassa Katajalle heinäkuisena aamuna.

Epäiltyä mahdollisesti vielä vapaalla

Tekijöiden asuntoon jättämästä tai unohtamasta paketista löytynyt sormenjälki sitoo Torssosen siis teknisesti tapahtumaan, mutta siitä ei voi tehdä suoraa johtopäätöstä, että Torssosen itse olisi ollut Katajan asunnossa tapahtuma-aikaan. Hän on kuitenkin ollut jo kuukausia vangittuna epäiltynä todennäköisin syin Pekka Katajan murhan yrityksestä.

Torssosen lisäksi vangittuna ja murhan yrityksestä todennäköisin syin epäiltynä on toinenkin mies.

KRP:n tutkinnanjohtaja Jussi Luoto ei halua kommentoida tutkinnan yksityiskohtia eikä myöskään sitä, mikä Torssosen ja toisen vangitun miehen epäilty rooli Katajan murhan yrityksessä on.

– Tutkinta jatkuu ja edelleen todennäköistä on, että myös vapaalla on vielä henkilö tai henkilöitä, joilla on osallisuutta tekoon, Luoto sanoo.