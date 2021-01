MTV Uutisten kysely: Yli kolmannes vastanneista kansanedustajista kokenut uhkailua tällä vaalikaudella, vaikuttanut osan työntekoon – "Lapseni on uhattu tappaa"

Kansanedustajien kokemat uhkaukset ovat pahimmillaan raakoja ja rajuja. Neljä kansanedustajaa kertoo, että myös heidän perheenjäseniinsä on kohdistunut uhkailua.

Kyselyssä on tarjottu mahdollisuus vastata anonyymisti, jotta uhkailusta kertominen ei pahenna tilannetta.

– Lapseni on uhattu tappaa. Olen naiskansanedustaja ja asun pienellä paikkakunnalla, siksi en halua tästä asiasta kertoa omilla kasvoilla ja nimellä, sillä pelkään, että lapsiani kiusattaisiin tästä asiasta tai että se uhkaaja saisi sytykkeitä tästä julkisuudesta, eräs vastaajista kertoo.

– Tällä vaalikaudella, juuri ennen joulua, tuli postitse uhkaus väkivallan teosta, josta tein rikosilmoituksen poliisille. Vuosien varrella on tullut monenlaisia uhkauksia postitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä, sekä suoria että epäsuoria tappouhkauksia. Muun muassa: "on puukko valmiina sinua varten, jos tulet kadulla vastaan" tai on uhattu raiskata lapseni tai puolisoni, toinen kansanedustaja kirjoittaa.