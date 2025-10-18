Axiosin lähteiden mukaan tapaaminen Valkoisessa talossa oli kireä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Venäjän ja Ukrainan pitäisi pysähtyä nyt siihen, missä maiden joukkojen etulinjat sijaitsevat. Trump kommentoi asiaa toimittajille, kun hänen lentokoneensa oli laskeutunut Floridaan.

– Menkää taistelulinjan mukaan, missä se onkin, tai muuten siitä tulee liian monimutkaista, Trump sanoi.

Venäjä on yli kolme ja puoli vuotta kestäneen hyökkäyssotansa aikana tunkeutunut Ukrainan etelä- ja itäosiin. Venäjä on vaatinut itselleen Donetskin, Luhanskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin maakuntia, jotka se on osittain miehittänyt.

Trumpin ja Zelenskyin eilinen tapaaminen sujui jännitteisissä tunnelmissa.AFP / Lehtikuva

Trump suuntasi Floridaan tavattuaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa Valkoisessa talossa perjantai-iltana Suomen aikaa.

Zelenskyi puolestaan katsoi Trumpin etulinjaehdotuksen olevan ensimmäinen askel laajempiin neuvotteluihin, kirjoittaa Washington Post -lehti. Zelenskyin mukaan suurimmat kysymykset riippuvat Putinista.

– Meidän täytyy pysähtyä siihen, missä olemme, hän on oikeassa, presidentti (Trump) on oikeassa, Zelenskyi sanoi toimittajille Valkoisen talon ulkopuolella.

Ukrainan presidentti jatkoi sanomalla, että etulinjoille pysähtymistä seuraisivat neuvottelut.

Axios: Tapaaminen oli jännitteinen

Trumpin ja Zelenskyin eilinen tapaaminen sujui jännitteisissä tunnelmissa, luonnehtii kaksi tapaamisesta perillä olevaa lähdettä uutissivusto Axiosille.

Yhden lähteen mukaan tapaaminen "ei ollut helppo", ja toisen mukaan se sujui suorastaan huonosti.

Lähteiden mukaan tapaaminen ei mennyt huutamiseksi, mutta Trump antoi voimakkaita lausuntoja ja keskustelut menivät tunteellisen puolelle.

– Kukaan ei huutanut, mutta Trump oli tiukkana, yksi lähteistä sanoi.

Trump kieltäytyi ainakin toistaiseksi antamasta Ukrainalle pitkän kantaman Tomahawk-ohjuksia ja korosti hakevansa sodan loppua diplomatian kautta. Ohjusten luovuttaminen vaikeuttaisi Trumpin mielestä diplomaattisen ratkaisun löytämistä.

Axiosin lähteiden mukaan Trump lopetti tapaamisen äkisti 2,5 tunnin jälkeen.

– Eiköhän tämä ollut tässä. Katsotaan, mitä ensi viikolla tapahtuu, sanoi Trump lähteiden mukaan viitaten kaavailtuun tapaamiseensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Budapestissä.

Stubb mukana puhelussa

Trumpin kanssa tavattuaan Zelenskyi soitti eurooppalaisille johtajille.

Zelenskyi kertoi medialle puhelun jälkeen, että keskusteluun eurooppalaisten johtajien kanssa osallistui myös presidentti Alexander Stubb. Puhelussa oli mukana muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Stubb kertoi viestipalvelu X:ssä niin ikään puhuneensa Zelenskyin ja muiden eurooppalaisten johtajien kanssa. Stubbin mukaan tuki Ukrainalle jatkuu vahvana.

– Tämä sisältää sotilaallisen ja taloudellisen avun, turvatakuut, tulitauon ja rauhanprosessin, Stubb kirjoitti.

Trump puolestaan sanoi kertoneensa Zelenskyille, että on aika lopettaa tappaminen ja tehdä diili. Trump kertoi ehdottaneensa samaa myös Venäjän presidentille Vladimir Putinille.

– Annetaan molempien julistautua voittajaksi, annetaan historian päättää, Trump kirjoitti Truth Social -alustallaan Zelenskyin vierailun jälkeen.

Tunnelma Valkoisessa talossa vaikutti sopuisammalta kuin helmikuussa, kun Zelenskyi vieraili siellä viimeksi ilman tukivoimia. Tuolloin Zelenskyin, Trumpin ja Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen tapaaminen kärjistyi ilmiriidaksi.

Tämänkertaisen tapaamisen alussa Trump muun muassa kehui Zelenskyin asua erittäin tyylikkääksi ennen kuin kaksikko alkoi vastata toimittajien kysymyksiin.

Zelenskyi: Tomahawkeista ei ilmoitettavaa

Zelenskyi sanoi tapaamisen jälkeen, ettei mahdollisesta Tomahawk-risteilyohjuksien toimittamisesta Ukrainalle ole tässä vaiheessa ilmoitettavaa.

Jo ennen Zelenskyin saapumista Valkoiseen taloon arvuuteltiin, aikooko Yhdysvallat antaa Ukrainalle presidenttien tapaamisen myötä pitkän kantaman iskuihin soveltuvia Tomahawk-ohjuksia.

Zelenskyi kertoi keskustelleensa pitkän kantaman ohjuksista Trumpin kanssa.

Kaksikko kuitenkin Zelenskyin mukaan päätti, ettei ohjusasiaa kommentoida, koska Yhdysvallat ei halua tilanteen eskaloituvan.

Ukrainan presidentiltä kysyttiin, kuinka optimistisesti hän suhtautui Tomahawkien mahdolliseen toimittamiseen Yhdysvalloilta Ukrainalle tavattuaan Trumpin kanssa. Zelenskyi vastasi suhtautuvansa asiaan realistisesti.

Zelenskyi sanoi lisäksi, että Venäjä pelkää Yhdysvaltain Tomahawkeja.

Trump korosti perjantaina, että Yhdysvallat tarvitsee Tomahawkeja myös itse. Trump sanoi lisäksi, että Tomahawk-ohjukset ovat voimakkaita aseita, joiden käyttö voi johtaa eskalaatioon.

Lähde Ukrainan valtuuskunnasta kertoi, että Zelenskyi näytti Trumpille perjantaina karttoja venäläiskohteista, joihin iskemällä Putin voitaisiin pakottaa lopettamaan sota.

Lähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle ja muille medioille perjantai-iltana Suomen aikaa. Lähteen mukaan karttoihin on merkitty muun muassa Venäjän puolustuksen heikkoja kohtia.

Zelenskyi: Painetta pitää lisätä

Zelenskyi sanoi perjantaina, että turvatakuut ovat kaikkein tärkein asia Ukrainalle. Zelenskyin mukaan Ukraina haluaa rauhaa, mutta Putin ei sitä halua. Tämän vuoksi painetta Putinia kohtaan pitää lisätä.

Trump taas sanoi Putinin haluavan lopettaa hyökkäyssodan Ukrainassa.

Torstaina Trump ja Putin keskustelivat pitkään puhelimessa ja sopivat tapaavansa Unkarin pääkaupungissa Budapestissä.

Trump sanoi perjantaina Valkoisessa talossa, että on todennäköistä, että hän ja Putin tapaavat kahden kesken. Trumpin mukaan Zelenskyi kuitenkin pidetään tapaamisen kulusta ajan tasalla.

– Nämä kaksi johtajaa eivät pidä toisistaan, Trump sanoi viitaten Zelenskyiin ja Putiniin.