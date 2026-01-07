Kyseinen öljytankkeri on pyrkinyt välttelemään Yhdysvaltojen saartoa lähellä Venezuelaa yli kahden viikon ajan.
Yhdysvallat on ottanut haltuunsa Venäjän varjolaivastoon kuuluvana pidetyn ja Venäjän lipun alla seilaavan öljytankkerin Pohjois-Atlantilla, kertoo Politico lähteisiinsä nojaten.
Myös New York Times (NYT) kertoo saman tiedon omiin lähteisiinsä vedoten. NYT:n mukaan Yhdysvaltojen rannikkovartiosto ei kohdannut vastustusta haltuunoton yhteydessä.
Reuters kertoi kolmelta iltapäivällä Suomen aikaa, että venäläisen uutistoimiston RT:n mukaan helikopterit ovat yrittäneet laskeutua sen jahtaamaan öljytankkeri Marineraan keskiviikkona.
Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Reutersin kertoo RT:n julkaisseen myös kuvan, jossa helikopteri lentää lähellä alusta.
Reutersin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain armeija on yrittänyt ottaa haltuun Venäjän lipun alla seilaavan aluksen.
Aiemmin tänään myös uutisoitiin, että Venäjä on lähettänyt sukellusveneen ja muita merialuksia saattamaan öljytankkeria, jota Yhdysvallat on jahdannut.
Asiasta kertoi amerikkalaisviranomainen yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille.
Kyseinen öljytankkeri on pyrkinyt välttelemään Yhdysvaltojen saartoa lähellä Venezuelaa yli kahden viikon ajan.
Aiemmin nimellä Bella 1 seilannut ja sittemmin nimensä Marineraksi vaihtanut alus on nyt seurantatietojen mukaan Pohjois-Atlantilla lähestymässä Islannin talousvyöhykkeen vesiä.
