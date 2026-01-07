Tanskan ulkoministeri mukaan Grönlanti ja Tanska pyysivät tavata Rubion.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoo tapaavansa Tanskan edustajia ensi viikolla. Rubio kommentoi asiaa toimittajille.
Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussenin mukaan Grönlanti ja Tanska pyysivät tavata Rubion Yhdysvaltojen viimeaikaisten Grönlantia koskevien lausuntojen vuoksi.
Tanskan ulkopoliittinen neuvosto piti eilen kriisikokouksen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esitettyä jälleen vaatimuksen saada Grönlanti Yhdysvalloille.