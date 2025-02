Näin suuri vaikutus hormoneilla on painonhallintaan: "Ehkä ei ole keskeisempää asiaa"

Hormonit vaikuttavat painoon yksilöllisesti, eikä niitä voi kontrolloida. Mutta mitä kitudieetti tekee hormoneille?

Tammikuussa moni kokeilee uudenlaisia elämäntapoja. Kaikki painonhallinta ei kuitenkaan ole omasta yrityksestä kiinni.

– Ehkä ei ole keskeisempää asiaa kuin hormonit, kun puhutaan painonhallinnasta, gynekologi Emilia Huvinen kuvasi Huomenta Suomessa.

"Olemme erilaisia, kehon koostumus on erilainen."

Kehosta löytyy hormoneja moneen lähtöön: Ne vaikuttavat näläntunteeseen ja kylläisyyteen. Estrogeeni ja testosteroni ovat monille tuttuja, mutta hormoneja erittyy myös esimerkiksi suolistossa.

– Vertaan sitä joskus Lontoon metrokarttaan. Siellä on paljon erilaisia asioita, jotka vaikuttavat toisiinsa, Huvinen sanoo.

Hormonit vaikuttavat painoon yksilöllisesti.

– Lähdemme vähän eri viivoilta, Huvinen kuvaa.

Esimerkiksi miesten ja naisten välinen ero on Huvisen mukaan todella iso.

– Olemme erilaisia, kehon koostumus on erilainen. Naisilla on enemmän rasvakudosta, mutta on jännä sinänsä, että vaikka naisella on enemmän rasvakudosta, ennen vaihdevuosia naiset ovat metabolisesti terveempiä. Meillä on vähemmän diabetesta ja sydän- ja verisuonisairauksia. Valitettavasti siinä vaihdevuosissa sitten otetaan miehet kiinni.

"Siitä alkaa sellainen hormonien vuoristorata"

Huvisen mukaan keski-iän myötä tapahtuvat muutokset esimerkiksi hormonitoiminnassa ovat suuri tekijä painonhallinnassa.

– Jos ajatellaan vaikkapa vaihdevuosien siirtymävaihetta, joka alkaa jo monilla neljänkympin jälkeen, siitä alkaa sellainen hormonien vuoristorata, josta voi tulla erilaisia oireita, jotka voivat haitata.

Hormonit vaikuttavat esimerkiksi yöuneen, jonka puute puolestaan vaikuttaa painonhallintaan. Aineenvaihdunta hidastuu iän myötä, ja ihmisen luontainen liikkuminen vähenee.

– Jos ajatellaan lasta, eihän se pysy paikallaan. Mitä vanhemmaksi tulemme, sitä enemmän olemme niin, että "voisikos tässä vain sulautua sohvaan", Huvinen kuvaa.

Hormoneja ei voi kontrolloida. Niiden eritystä ja toimintaa voi kuitenkin tukea.

– Se, mikä ihmisten puolesta harmittaa, on, että tosi paljon on tarjolla kaikenlaisia "tasoita hormonisi" -dieettejä, joissa tehdään ehkä hirveän monimutkaista siitä asiasta, Huvinen sanoo.

– Totuus on se, että jos haluaa hormonit tasapainottaa ja niistä pitää huolta, kyllä se perusjutuista tulee. Stressi on tosi haitallista hormonitoiminnalle, [ja] unen puute. Nämä ovat ihan ykkösiä, ja säännöllinen syöminen.

Voiko hormoneja kontrolloida, mitä kitudieetti tekee hormoneille? Miten kuukautiset vaikuttavat hormonien heittelyihin? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

