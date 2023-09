Luonnollinen ehkäisy ei ole takuuvarma kikka

Erilaisia luonnollisen ehkäisyn menetelmiä on paljon ja niitä on tutkittukin. Huvisen mukaan niitä ei kuitenkaan kokonaisuudessaan voi sanoa luotettaviksi ehkäisymenetelmiksi.

Kehon tarkkailu voi olla työlästä. Lisäksi koska naisen halut ovat suurimmillaan juuri siinä vaiheessa kuukautiskiertoa, kun hedelmällisyys on parhaimmillaan, voi tällainen viedä petipuuhista iloa.

– Eli ei oikein luotettavasti voida sanoa, milloin ovulaatio on, hän summaa.

Korkeintaan kohtuullinen ehkäisytulos

Huvisen mukaan niin sanotuilla luonnollisilla menetelmillä sekä kehontarkkailulla voidaan päästä korkeintaan vain kohtuulliseen ehkäisytulokseen. Hän kertoo, että parhaimmillaankin todella kokeneessa käytössä niillä tulee 2–3 raskautta sataa naisten kohden per vuosi.

Toisilla ehkäisykeinoilla voidaan päästä parempiin tuloksiin. Huvinen kertoo, että esimerkiksi kuparikierukan kohdalla vastaava luku on 0,1.

Hormonikielteisyyttä havaittavissa

Huvinen on vastaanottotyössään huomannut, että ilmoilla on hormonikielteisyyttä. Hän ei pidä sitä yksinomaan huonona asiana vaan merkkinä siitä, että on kenties havahduttu pohtimaan mahdollisia haittavaikutuksia.