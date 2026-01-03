Salolaisella Jarkollakin on komea tarjouskahvikokoelma kaapissaan.

Kerroimme joulukuussa vantaalaisen kahvihamstraaja Pauliina Lappeteläisen tuoreimmasta tempauksesta. Hän osti vastikään kaupasta 500 eurolla kahvia.

– Vuosi on taas takana. Ihmiset jakavat Linkkarissa onnistumisiaan, ylennyksiään ja saavutuksiaan. On minullakin kerrottavaa. Ostin tänään viidellä huntilla kahvia, Lappeteläinen kirjoitti Linkedinissa ja jatkoi:



– Tai no, maksoin 96 paketista 475,20 €, jonka ansiosta sain 83 € bonuskuponkeja. Sen kun vähentää kahveista, loppusummaksi tulee 392,20 € eli 4,09 €/ pkt.

"Minä olen ostanut vielä halvemmalla"

Jutun julkaisun jälkeen MTV Uutiset sai useamman yhteydenoton kahvia ostaneilta kansalaisilta, jotka kertoivat hankkineensa valtavat kahvivarastot tätäkin edullisemmin.

Yksi heistä on salolainen Jarkko Ravantti. Kerroimme Jarkon unelmien kahvilöydöstä maaliskuussa 2025, ja nyt hän kertoo haalineensa kaappeihinsa valtavat määrät tarjouskahvia.

– Minä olen ostanut sitä vielä halvemmalla, ja varastossa on nyt noin 70 pakettia kahvia. Hintaa niille tuli 3,95 euroa kappaleelta, ja siitä vielä pois bonukset, Jarkko kertoo MTV Uutisille.

"Kaksi pakettia per talous" useammalla kassakäynnillä

Kaupat saattavat rajoittaa ostettavien kahvipakettien määrää tarjouskampanjoiden yhteydessä. Tavallisesti tarjouskahvia saa ostaa esimerkiksi kaksi pakettia taloutta kohden. Jarkko kertoo kuitenkin hieman kiertävänsä sääntöä.

– Ostan kahvit tarjouksesta normaalien ruokaostosten lomalla. Sitten vien ostokset autoon, palaan kauppaan ja ostan vielä toisen satsin tarjouskahvia.

Taktiikka toimii Jarkon mukaan silloin, kun tarjous ei ole sidottu mihinkään sovelluksessa olevaan kuponkiin.

Ei niin tarkkaa parasta ennen -päiväysten kanssa

Jarkko kertoo 70 paketin kokoelmansa koostuvan tällä hetkellä käytännössä pelkästään Juhla Mokasta. Vielä viime maaliskuussa joukossa oli myös esimerkiksi Kulta Katriinaa ja Saludoa. Muutaman euron halpiskahveja Jarkko ei osta.

– Ne ovat niin pahoja, että niitä ei saa juotua.

Kahvit juodaan kaapista tietysti päiväysjärjestyksessä. Se ei Jarkkoa haittaa, vaikka joku paketti joskus menisikin yli päiväyksensä.

– Äitini löysi juuri mökiltä avaamattoman kahvipaketin, jossa oli parasta ennen -päiväys vuodelle 2019. Kuusi vuotta vanha kahvi oli aivan hyvää, eikä ollut mennyt miksikään.

8:13 Halpa vs. kallis -makutestissä kauppojen halpiskahvit keväällä 2025.