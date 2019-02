Virossa on vauvabuumi – kolmannesta lapsesta maksettava erityisen suuri lapsilisä on tärkeä apu perheille: "Se antaa mahdollisuuksia viettää enemmän aikaa lasten kanssa"

Merkittävä summa

Jos lapset jatkavat opiskelua tämän jälkeen, maksetaan tukea aina 19 ikävuoteen saakka. Se on iso summa, kun muistetaan, että keskipalkka Virossa on noin 1300 euroa.

Tuet mahdollistavat harrastukset

– Perheillä on tukien ansiosta mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin ja ravintokin on monipuolisempaa, hän kertoo.

Rüütlin nuori perhe on juuri saanut poikavauvan. Lapsi on perheen toinen.

Selkeä summa kerran kuussa

– Kyllä me otamme lapsilisät mielellään vastaan. On mukavampi saada selkeä summa kerran kuussa pankkitilille kuin saada esimerkiksi verohelpotuksia.

Miljoonien eurojen menoerä valtiolle

– Tutuillamme on jopa neljä lasta tai neljäs on tuloillaan. Me emme hankkineet kolmatta lasta lapsilisien takia. Maruhan on nyt jo kolme vuotta, Kaari Pölder naurahtaa.