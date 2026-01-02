Pate Mustajärven Jenni-tytär julkaisi Instagram-tilillään koskettavan päivityksen.

Popeda-yhtyeestä tunnettu Pauli ”Pate” Mustajärvi kuoli 26. joulukuuta 69-vuotiaana. Muusikon tytär Jenni Mustajärvi julkaisi Instagram-tilillään musertavan päivityksen.

Hän kuvailee kohdanneensa elämänsä suurimman surun.

– Kiitos lukuisista viesteistä, osanotoista ja lohduttavaista sanoista, surussa myötäelämisessä. Arvostan niitä erittäin paljon, Jenni kirjoittaa.

– Meillä oli iskän kanssa sanaton yhteys, mitä on vaikea selittää. Se yhteys ei katkea koskaan, se vain muuttaa muotoaan. "Pärjääksää?" "Kyä mää pärjään, aina", hän päättää kirjoituksensa.

Pate Mustajärvi oli Popedan perustajajäsen ja toimi yhtyeen vokalistina 46 vuoden ajan 2023 vuoteen asti. Mustajärvi sairasti syöpää. Hän kertoi sairaudestaan julkisuuteen lokakuussa.

