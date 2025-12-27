Tapaninpäivänä edesmenneen Pauli Pate Mustajärven kotitalon edusta Tampereella on täyttynyt kynttilöistä.
Laulaja ja lauluntekijä Pate Mustajärven kuolema on järkyttänyt faneja eri puolilla maata, mutta erityisesti Tampereella, jonka "oma poika" Mustajärvi oli.
Mustajärvi syntyi kuusilapsisen työläisperheen kuopuksena 12. heinäkuuta 1956 Ikurissa ja vietti lapsuutensa kaupunginosan turvallisen yhteisön piirissä.
Ikuri pysyi rocktähden kotipaikkana loppuun asti.
"Jutteli kaikille"
Mustajärven kotitalon naapurustossa asuva ja kynttilän Paten kotitalon edustalle tuonut Piia Viitanen muistelee menehtynyttä Popeda-ikonia lämpimin sanoin. Hänen mukaansa Pate oli osa tamperelaista kulttuuria.
– Hän jutteli kaikille ja tervehti kaikkia. Hän oli hyvin maanläheinen ihminen, Viitanen kertoi MTV Uutisille liikuttuneena.
Lauantai-iltapäivän aikana moni muukin toi kynttilän Mustajärven portin edustalle. Lisäksi useat autoilijat pysähtyivät katsomaan kynttilöiden tuiketta.