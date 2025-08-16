Trump antoi Putinille kirjeen vaimoltaan Melanialta

Yhdysvaltain presidentin vaimo Melania Trump on kirjoittanut kirjeen Venäjän presidentti Vladimir Putinille.
Presidentti Donald Trumpin kerrotaan antaneen vaimonsa Melania Trumpin kirjoittaman kirjeen Putinille henkilökohtaisesti, kun he tapasivat Alaskassa.
Asiasta kertovat Valkoisen talon lähteet uutistoimisto Reutersille.
Lähteiden mukaan Melania Trumpin kirje oli osoitettu henkilökohtaisesti Putinille. Melania Trump vetoaa kirjeessään Venäjän presidenttiin ja nostaa esille huolen lapsista Ukrainassa ja Venäjällä.
Kirjeen yksityiskohtaista sisältöä ei ole kerrottu julkisuuteen.
Melania Trump ei osallistunut presidenttien tapaamiseen. Hän on syntynyt Sloveniassa.
/All Over Press
Venäjän presidentti Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Trumpin välinen tapaaminen Alaskassa kesti noin kolme tuntia.
Neuvottelut käytiin suljettujen ovien takana. Presidentit keskustelivat muun muassa Ukrainan sodan päättämisestä.
Sekä Putin että Trump kehuivat neuvotteluita rakentaviksi.