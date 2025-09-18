Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Britannian vierailullaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin pettäneen hänet.

Britannia ja Yhdysvallat jatkavat yhteistyötään paitsi turvallisuudessa ja puolustuksessa myös pyrkimyksissä rauhaan, sanoi Britannian pääministeri Keir Starmer Donald Trumpin vierailun yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Donald Trump on puolisonsa Melania Trumpin kanssa valtiovierailulla Britanniassa. Johtajat pitivät tiedotustilaisuuden pääministerin maaseutuasunnolla Englannissa.

Starmer kertoi maiden tekevän yhdessä töitä, jotta humanitaarinen katastrofi Lähi-idässä päättyy, panttivangit saadaan vapaiksi, israelilaiset ja palestiinalaiset saavat rauhan sekä Ukrainan sota loppuu.

Starmer sanoi myös, että Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin kohdistettavaa painetta on syytä koventaa.

Trump sanoi Putinin pettäneen hänet.

– Hän on todella pettänyt minut, Trump sanoi.

– Luulin, että Venäjän ja Ukrainan sota olisi helposti ratkaistavissa, hän kommentoi lisäksi.

Hän kertoo olevansa pettynyt, ettei sotaa ole vielä ratkaistu.

Trumpin mukaan Alaskan tapaaminen Putinin kanssa ei kuitenkaan ollut virhe.

Starmer: Gazan tilanne on sietämätön

Keir Starmer kuvaili tilannetta Gazassa sietämättömäksi. Hänen mukaansa alueelle on saatava apua ja panttivangit on saatava vapaiksi.

Britannia on ilmaissut aikeensa tunnustaa Palestiinan valtion. Starmerilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, onko kyse pelkästä poliittisesta eleestä.

Starmerin mukaan Palestiinan valtion tunnustaminen on askel kohti kahden valtion mallia.

Trump ja Starmer ovat eri linjoilla Palestiinan tunnustamisesta. Trump kutsui sitä yhdeksi harvoista erimielisyyksistä heidän välillään.

Donald Trump sanoi haluavansa kaikki Gazassa pidettävät panttivangit vapaaksi heti.

Trumpin mukaan Yhdysvallat haluaa, että taistelut alueella loppuvat.

Kimmel sai potkut, koska katsojaluvut olivat huonot

Trump kommentoi tilaisuudessa myös hyllytetyn yhdysvaltalaisen juontaja-koomikon Jimmy Kimmelin kohtaloa.

Hän kiitti ABC:n päätöstä poistaa Jimmy Kimmel Live -ohjelma televisio-ohjelmistosta.

Trump sanoi, että juontaja oli sanonut "kauheita asioita" murhatusta poliittisesta aktivistista Charlie Kirkistä ja että ohjelman katsojaluvut olivat huonot.

– Jimmy Kimmel ei ole lahjakas henkilö. Hänen katsojalukunsa olivat erittäin huonot, ja hänet olisi pitänyt erottaa jo kauan sitten, Trump kommentoi.

– Voitte kutsua sitä sananvapaudeksi tai ei. Hänet erotettiin lahjakkuuden puutteen vuoksi.

ABC-kanava hyllytti Kimmelin myöhäisillan ohjelman, kun hän oli kommentoinut maanantaina ohjelmassaan oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampumista.

– Maga-porukka yrittää epätoivoisesti luonnehtia tätä Charlie Kirkin murhannutta poikaa miksi tahansa muuksi kuin yhdeksi heistä ja tekee kaikkensa saadakseen siitä poliittisia pisteitä, Kimmel sanoi.

Tämän jälkeen ohjelmassa näytettiin videokuvaa siitä, kuinka Trump ohitti nopeasti kysymyksen Kirkin kuoleman vaikutuksista häneen ja alkoi puhua uudesta tanssisalista, jota hän on rakennuttamassa Valkoiseen taloon.

– Tämä ei ole se, miten aikuinen suree jonkun ystäväksi kutsumansa murhaa. Tällä tavalla neljävuotias suree kultakalaa, Kimmel jatkoi.