Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän Vladimir Putin aikovat keskustella tänään torstaina puhelimessa.
Donald Trumpin ja Vladimir Putinin puhelusta uutisoi ensin amerikkalainen nettisivusto Axios lähteeseensä viitaten. Valkoinen talo vahvisti tiedon myöhemmin.
Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat huomenna perjantaina Valkoisessa talossa.
Heidän on määrä keskustella yhdysvaltalaisten Tomahawk-risteilyohjusten mahdollisesta toimittamisesta Ukrainalle. Asiasta kertoo ukrainalainen viranomainen.
Ukrainalaiset korkean tason virkamiehet tapasivat aiemmin tällä viikolla yhdysvaltalaisia asevalmistajien edustajia.
Mukana oli myös edustajia Raytheon-yhtiöstä, joka valmistaa Tomahawk-risteilyohjuksia.